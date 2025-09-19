Kinh tế
SEC ‘mở toang cánh cửa’ cho hàng chục quỹ tiền số

Quyết định mới của SEC cho phép các công ty quản lý tài sản niêm yết ETF tiền số nhanh chóng mà không cần thẩm định kéo dài.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

SEC ‘mở toang cánh cửa’ cho hàng chục quỹ tiền số

Quyết định của Fed khiến các thị trường chia rẽ

Cuộc đua tuyển dụng của các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
