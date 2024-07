Sớm ổn định tổ chức của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Lực lượng tập trung làm tốt các công tác hỗ trợ, nắm tình hình liên quan đến an ninh, trật tự tại địa bàn, kịp thời báo cáo, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu, hướng dẫn của Công an cấp xã...

Các lực lượng diễu hành, biểu dương lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Sáng 1/7, tại Quảng trường 2/4, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) tổ chức lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ, đến dự và chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nêu rõ ngày 1/7, cả nước đồng loạt tổ chức lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tại Khánh Hòa, 876 tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở với trên 2.600 thành viên chính thức được thành lập, ra mắt và hoạt động theo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Phó Thủ tướng mong muốn sau buổi lễ ra mắt, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Công an các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ tối đa về cơ sở vật chất, kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sớm ổn định tổ chức; tích cực tham gia phối hợp với lực lượng Công an cấp xã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao trên địa bàn.

Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Công an các cấp trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự quan tâm, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong triển khai thi hành Luật.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và các tổ chức thành viên trong phạm vi, quyền hạn của mình tích cực tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng Công an quan tâm chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, hiểu biết chính trị, pháp luật nghiệp vụ; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hỗ trợ Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác khen thưởng, chế độ, chính sách theo quy định cần được thực hiện thường xuyên, kịp thời để động viên lực lượng này.

Thực binh tình huống các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Nha Trang tham gia trấn áp tội phạm. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ chính sau: Sớm ổn định tổ chức, đi vào hoạt động có nền nếp, thực hiện tốt mối quan hệ công tác theo đúng quy định, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực công tác.

Lực lượng tập trung làm tốt các công tác hỗ trợ, nắm tình hình liên quan đến an ninh, trật tự tại địa bàn, kịp thời báo cáo, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu, hướng dẫn của Công an cấp xã...; vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn, nắm thông tin nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng trên địa bàn...; vận động nhân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, giáo dục giúp đỡ người chấp hành án phạt tù đang cư trú trên đại bàn tái hòa nhập cộng đồng, không vi phạm pháp luật; hỗ trợ tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự khi được điều động.

Khánh Hòa là một trong 12 địa phương được Trung ương chọn làm điểm tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tại lễ ra mắt, hơn 800 thành viên Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc thành phố Nha Trang đã diễu hành, biểu dương lực lượng.../.

