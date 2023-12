Tăng cường hợp tác quốc tế để phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia

Tham tán Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 7/12, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức phiên thảo luận mở về chủ đề “Các mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế: Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, các thách thức gia tăng và các mối đe dọa mới” với sự tham dự, phát biểu của Tổng Thư ký Liên hợp quốc và đại diện nhiều quốc gia thành viên.

Tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến đánh giá các mối đe dọa của tội phạm có tổ chức ngày càng nghiêm trọng đối với hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp, đòi hỏi cam kết chính trị mạnh mẽ và hành động phối hợp của cộng động quốc tế để ứng phó với thách thức này.



Phát biểu tại phiên họp, Tham tán Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, đánh giá tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức đang gây ra các mối đe dọa nghiêm trọng và đa chiều đối với hòa bình, an ninh quốc tế.

Tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng tình trạng mất ổn định, tận dụng công nghệ tiên tiến để xâm nhập vào các quốc gia, thao túng thị trường, kích động xung đột và cản trở phát triển bền vững.

Vượt khỏi biên giới quốc gia, loại hình tội phạm này còn tiếp tay cho bạo lực cực đoan và khủng bố quốc tế qua việc cung cấp tài chính, vũ khí cho các nhóm vũ trang, đặt ra những thách thức và hệ lụy nghiêm trọng.



Để giải quyết các thách thức này, đại diện của Việt Nam cho rằng cần có tiếp cận tổng thể, để không chỉ xóa bỏ các mạng lưới tội phạm mà còn giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột, bất bình đẳng.

Cần ưu tiên hợp tác quản lý biên giới và an ninh mạng nhằm ngăn ngừa tội phạm lợi dụng kẽ hở để mở rộng các hoạt động bất hợp pháp, chú trọng chia sẻ thông tin và bài học kinh nghiệm.



Tham tán Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên khẳng định Việt Nam rất quan tâm và đã có nhiều nỗ lực trong phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma tuý, rửa tiền và nhiều hoạt động bất hợp pháp khác.

Bên cạnh việc xây dựng và thực thi pháp luật trong nước, Việt Nam chú trọng tăng cường hợp tác quốc tế, cả song phương cũng như đa phương ở cấp độ khu vực và quốc tế.

Việt Nam khẳng định cam kết nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế chung tay xử lý kịp thời và hiệu quả các mối đe dọa ngày càng phức tạp từ tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia./.