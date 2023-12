Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

12/07/2021 08:41

Theo Bộ Công an, bên cạnh nỗ lực của ngành Công an, cần thúc đẩy hơn hợp tác công-tư giữa cơ quan thực thi pháp luật về an ninh mạng và các tập đoàn công nghệ trong phòng chống tội phạm công nghệ cao.