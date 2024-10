Tạo chuyển biến về hiệu quả thông tin, tuyên truyền các tỉnh biên giới đất liền

Đội hình tuần tra Đồn Biên phòng Thàng Tín, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang (Việt Nam) cùng Phân trạm kiểm soát biên phòng Mãnh Động và Đồn công an Mãnh Động (Trung Quốc) tại biên giới. (Ảnh: TTXVN phát)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 1219/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Hỗ trợ thông tin và tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền."

Theo Quyết định, mục tiêu tổng quát là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền tại các tỉnh địa bàn biên giới đất liền; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh toàn dân, nền biên phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm ổn định quốc phòng, an ninh, xây dựng các tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển, tạo tiền đề, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Mục tiêu cụ thể, giai đoạn 1 (từ năm 2025 đến năm 2027): Hỗ trợ biên soạn, xuất bản tài liệu thông tin, tuyên truyền bảo đảm cho các tổ đội công tác của các Đồn biên phòng, Công an cấp xã, các đơn vị quân đội đóng quân, làm nhiệm vụ ở các xã, huyện biên giới; bảo đảm cung cấp tài liệu cho ít nhất 40% lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, ưu tiên lực lượng ở các xã, huyện biên giới, các xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

Hỗ trợ tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cho ít nhất 40% lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên; ưu tiên các tổ, đội công tác của các đơn vị Quân đội, Công an, báo cáo viên, tuyên truyền viên các xã, huyện biên giới, các xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

Giai đoạn 2 (từ năm 2028 đến năm 2030): Tiếp tục hỗ trợ biên soạn, xuất bản tài liệu thông tin, tuyên truyền bảo đảm đầy đủ cho các tổ đội công tác của các đồn biên phòng, công an cấp xã, các đơn vị Quân đội đóng quân, làm nhiệm vụ ở các xã, huyện biên giới; bảo đảm tăng thêm 50% lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, ưu tiên lực lượng ở các xã, huyện biên giới, các xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục hỗ trợ tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền, bảo đảm tăng thêm 50% lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên; ưu tiên các tổ, đội công tác của các đơn vị Quân đội, Công an và lực lượng ở các xã, huyện biên giới, các xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

Triển khai áp dụng tại 25 tỉnh có biên giới đất liền

Quyết định nêu rõ đối tượng thực hiện gồm: các cơ quan, đơn vị Quân đội, Công an và các tổ chức, cá nhân có liên quan; nòng cốt là cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sỹ Quân đội, Công an đóng quân, làm nhiệm vụ tại các tỉnh địa bàn biên giới đất liền.

Chỉ huy trưởng tuần tra liên hợp hai bên thông báo, trao đổi thông tin tại vạch phân định cầu hữu nghị cửa khẩu Ma Lù Thàng, Việt Nam và Kim Thủy Hà, Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Đối tượng thụ hưởng gồm cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền.

Phạm vi về không gian: triển khai áp dụng tại 25 tỉnh có biên giới đất liền. Về thời gian: triển khai từ năm 2025 đến hết năm 2030; chia thành 02 giai đoạn (giai đoạn 1: Từ 2025-2027; giai đoạn 2: Từ 2028-2030).

Tám nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, Quyết định cũng nêu rõ 8 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu gồm:

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thông tin, tuyên truyền của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội; cấp ủy, người chỉ huy các đơn vị Quân đội, Công an;

Tổ chức khảo sát nắm bắt tình hình, thực trạng, nhu cầu đối tượng thụ hưởng để hỗ trợ thông tin, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả Cơ quan chủ trì: Ủy ban Nhân dân các tỉnh địa bàn biên giới đất liền: các cơ quan, tổ chức liên quan;

Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả các hình thức, mô hình hoạt động thông tin, tuyên truyền đã và đang được triển khai tại các tỉnh địa bàn biên giới đất liền, trọng tâm là hoạt động tuyên truyền của các đơn vị Quân đội, Công an;

Nâng cao năng lực cho cán bộ, chiến sỹ các đơn vị Quân đội, Công an, lực lượng trực tiếp thông tin, tuyên truyền tại các tỉnh địa bàn biên giới đất liền;

Phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao năng lực của các cơ quan báo chí, xuất bản trong thông tin, tuyên truyền ở các tỉnh địa bàn biên giới đất liền;

Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn tuần tra, kiểm soát biên giới. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Huy động các nguồn lực phục vụ hỗ trợ thông tin, tuyên truyền tại các tỉnh địa bàn biên giới đất liền;

Tăng cường trao đổi, nghiên cứu học tập kinh nghiệm nước ngoài; đẩy mạnh phối hợp thông tin, tuyên truyền với chính quyền địa phương và các lực lượng bảo vệ biên giới của các nước láng giềng;

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng trong thực hiện đề án.

Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng, theo dõi thực hiện đề án; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đôn đốc các ban, bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện đề án; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện đề án từng giai đoạn. Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền về quân sự, quốc phòng; biên soạn, xuất bản tài liệu thông tin, tuyên truyền về quân sự, quốc phòng.

Bộ Công an thực hiện công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự tại 25 tỉnh biên giới đất liền; kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh không để phức tạp kéo dài, trở thành "điểm nóng" tại khu vực biên giới, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, an ninh văn hóa tư tưởng; đấu tranh phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch của các đối tượng phản động, chống đối.

Ủy ban Dân tộc chỉ đạo biên soạn, xuất bản tài liệu thông tin, tuyên truyền về dân tộc và chính sách dân tộc; xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao tại đề án; định kỳ từng giai đoạn tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ có liên quan gửi Bộ Quốc phòng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban Dân tộc thực hiện các nhiệm vụ của đề án có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản phát huy vai trò, trách nhiệm trong hỗ trợ thông tin, tuyên truyền tại các tỉnh địa bàn biên giới đất liền./.

