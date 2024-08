Tập đoàn T&T Group được vinh danh vì những đóng góp hiệu quả cho Thể thao CAND

T&T Group vinh dự được Thượng tướng Lương Tam Quang trao bảng danh vị nhà đồng hành Kim cương, ghi nhận những đóng góp tích cực, hiệu quả cho phong trào thể thao của lực lượng công an nhân dân.

Tập đoàn T&T Group được Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam vinh danh bởi những đóng góp tích cực, hiệu quả cho phong trào thể thao của lực lượng Công an Nhân dân.

Chiều 20/8/2024, tại Trung tâm đào tạo bóng đá PVF-Bộ Công an (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam tổ chức vinh danh khen thưởng các tập thể, cá nhân huấn luyện viên, vận động viên có thành tích xuất sắc của Thể thao Công an Nhân dân.

Tại sự kiện, Tập đoàn T&T Group vinh dự được Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam trao bảng danh vị nhà đồng hành Kim cương, ghi nhận những đóng góp tích cực, hiệu quả của tập đoàn cho phong trào thể thao của lực lượng Công an Nhân dân.

Dịp này, Câu lạc bộ bóng bàn Công an Nhân dân-T&T cũng được nhận phần thưởng vì thành tích xuất sắc trong năm 2024.

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị T&T Group Đỗ Vinh Quang (thứ ba từ phải sang) nhận bảng danh vị nhà đồng hành Kim Cương từ Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân.

Cuối tháng 5/2024, Câu lạc bộ bóng bàn Công an Nhân dân-T&T được thành lập sau khi Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T Group ký kết Biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực tuyển chọn và đào tạo vận động viên Bóng bàn tham gia thi đấu cho lực lượng Công an Nhân dân.

Ngay tại Giải bóng bàn Vô địch Quốc gia 2024, Câu lạc bộ bóng bàn Công an Nhân dân-T&T đã gây tiếng vang lớn khi đoạt tới 2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, vượt xa chỉ tiêu đặt ra.

Trước đây, bóng bàn ngành công an chưa từng giành huy chương Vàng ở giải quốc gia. Tuy nhiên, mối quan hệ hợp tác với T&T Group đã giúp nâng tầm bóng bàn Công an Nhân dân, giúp bóng bàn ngành công an có được thành tích lịch sử.

Tiếp đó, tại Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc 2024, Câu lạc bộ bóng bàn Công an Nhân dân-T&T đã xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với 13 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 10 huy chương Đồng.

Hồi đầu tháng Tám vừa qua, Tập đoàn T&T Group đã tặng thưởng tới gần 1,5 tỷ đồng để động viên, khích lệ tinh thần, cũng như ghi nhận những cống hiến của Huấn luyện viên Vũ Mạnh Cường cùng các học trò xuất sắc như Đinh Anh Hoàng, Trần Mai Ngọc, Lê Đình Đức…, mức thưởng kỷ lục ở làng bóng bàn Việt Nam.

Theo ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị T&T Group, những thành tích ấn tượng mà Câu lạc bộ bóng bàn Công an Nhân dân-T&T gặt hái được thời gian qua đã chứng tỏ quyết định hợp tác giữa Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam với T&T Group hoàn toàn chính xác, hiệu quả ở thời điểm hiện tại và theo đúng xu hướng của tương lai, cả trong nước và quốc tế.

Đây chính là những dấu mốc khởi đầu quan trọng, mang tính bước ngoặt cho một mô hình xã hội hóa và chuyên nghiệp hóa đặc biệt.

Câu lạc bộ bóng bàn Công an Nhân dân-T&T nhận thưởng vì đã đạt hạng Nhất toàn đoàn Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng năm 2024.

Phát biểu tại sự kiện, Thượng tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh trong những năm qua, công tác thể dục, thể thao trong Công an Nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp được thành lập và tham gia thi đấu các giải trong nước và quốc tế như Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội, PVF-Công an Nhân dân; Câu lạc bộ Bóng bàn Công an Nhân dân-T&T…

Một số đội tuyển mặc dù mới thành lập, đi vào hoạt động nhưng đã đạt được những thành tích rất đáng biểu dương.

Thượng tướng Lương Tam Quang chân thành cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục Thể thao, các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia, các nhà tài trợ đối với công tác thể dục, thể thao Công an Nhân dân nói riêng, công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân nói chung thời gian qua; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các đơn vị trên các mặt công tác.

Thượng tướng Lương Tam Quang cũng đề nghị, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam phối hợp với các đơn vị chức năng tích cực huy động các nguồn lực xã hội để tham gia phát triển công tác thể dục, thể thao của lực lượng Công an Nhân dân, sớm đưa thể thao Công an Nhân dân trở thành một trong những đơn vị mũi nhọn của thể thao nước nhà, góp phần phát triển thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao. /.

