Thái Lan, New Zealand nhất trí sẽ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược

Thủ tướng Thái Lan và người đồng cấp New Zealand đã thảo luận về các vấn đề bao gồm thương mại, giáo dục, đầu tư, thị thực, du lịch, tội phạm xuyên quốc gia và an ninh mạng.

Thủ tướng Srettha Thavisin và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon trong lễ đón chính thức hôm 17/4. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Ngày 17/4, Thái Lan và New Zealand nhất trí sẽ nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược vào năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, hoặc sớm hơn.

Điều này sẽ tạo động lực để hai nước mở rộng và tăng cường hợp tác sâu sắc hơn nữa trên mọi phương diện.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã thông báo như vậy sau cuộc hội đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon - người đang có chuyến thăm chính thức tới Thái Lan.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề bao gồm thương mại, giáo dục, đầu tư, thị thực, du lịch, tội phạm xuyên quốc gia và an ninh mạng. Hai bên cũng nhất trí sẽ tăng cường hợp tác kinh tế với mục tiêu đưa thương mại hai chiều tăng gấp 3 lần vào năm 2045.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm, ông Srettha cho biết hai bên cũng cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh theo Kế hoạch hợp tác quốc phòng Thái Lan-New Zealand, phối hợp giải quyết tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, đặc biệt là về buôn bán người và ma túy, an ninh mạng, cũng như chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực.

Phía Thái Lan cũng cam kết sẽ tăng cường hợp tác với New Zealand trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới, bao gồm nông nghiệp thông minh, công nghệ thực phẩm, năng lượng tái tạo, y học chính xác và công nghệ kỹ thuật số.

Thái Lan hoan nghênh ý định của New Zealand trở thành đối tác phát triển của Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS), phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược của New Zealand với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mong muốn trở thành đối tác chiến lược toàn diện của ASEAN vào năm 2025.

Về phần mình, Thủ tướng New Zealand Luxon nhấn mạnh việc nâng tầm lên đối tác chiến lược để đánh dấu 70 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2026 phản ánh kỳ vọng chung về một tương lai an toàn và thịnh vượng cho người dân hai nước. Ông Luxon lưu ý thêm rằng thương mại giữa hai nước đã tăng gấp 3 lần kể từ khi hiệp định thương mại tự do được ký kết cách đây 20 năm.

Về du lịch, Thái Lan và New Zealand nhất trí tạo điều kiện thuận lợi về thị thực cũng như nối lại các chuyến bay thẳng nhằm đạt mục tiêu đón 100.000 lượt khách du lịch New Zealand đến Thái Lan và 40.000 lượt khách du lịch Thái Lan đến New Zealand vào năm tới.

Hai thủ tướng hoan nghênh những tiến bộ đạt được trong việc tăng cường quan hệ nhân dân vì New Zealand là quê hương của khoảng 13.000 công dân Thái Lan và luôn là điểm đến phổ biến đối với sinh viên và học giả Thái Lan. Hợp tác về giáo dục và văn hóa cũng sẽ được đẩy mạnh hơn nữa./.

