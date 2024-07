Tháng Bảy: Doanh nghiệp thành lập mới giảm cả về số lượng và vốn đăng ký

Tháng Bảy, cả nước ghi nhận hơn 6,8 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 26,2% so với tháng Sáu và giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2023. (Ảnh: Vietnam+0

Ngày 29/7, Tổng cục Thống kê công bố trong tháng Bảy, cả nước có 14,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là hơn 110 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký hơn 88,4 nghìn lao động, giảm lần lượt 6,3% và 22,8% song tăng 3,3% về số lao động so với tháng Sáu.

Bên cạnh đó, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 7,5 tỷ đồng, theo đó giảm 17,6% so với tháng trước và giảm 18,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, cả nước ghi nhận hơn 6,8 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 26,2% so với tháng trước và giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Cả nước có 64.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 5 tháng năm 2024 Trong 5 tháng năm 2024, cả nước có 64.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 601,2 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5% về số doanh nghiệp, tăng 5,7% về vốn so với cùng kỳ năm 2023.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê chỉ ra tính chung bảy tháng, cả nước có hơn 95 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký (tăng 6,3%) là 854 nghìn tỷ đồng (tăng 2,4%) và tổng số lao động đăng ký gần 600 nghìn lao động (tăng 2%). Theo báo cáo, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong bảy tháng là 9 tỷ đồng, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Như vậy, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong bảy tháng (tính cả vốn đăng ký tăng thêm) là 1.774 nghìn tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, cả nước có gần 44,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 4,7% so với cùng kỳ), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong bảy tháng gần 139,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Theo đó, bình quân một tháng có gần 20 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Trái lại, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 6.837 và tăng 26,2% so với tháng Sáu, song giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2023. Hiện cả nước có 7.035 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 30% so với tháng Sáu và tăng 34% so cùng kỳ đồng thời 1.730 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 22% và tăng 9%.

Tính chung bảy tháng, hơn 78 nghìn doanh nghiệp đã phải tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 16,7% so với cùng kỳ và trên 35,5 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 1,5%, xấp xỉ 12 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 14,5%. Bình quân một tháng có gần 18 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường./.