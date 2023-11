"Thánh ca" Giáng sinh của Mariah Carey đang trở lại đường đua Billboard Hot 100

“All I Want For Christmas Is You” của Mariah Carey - ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng 100 bài hát hay nhất mọi thời đại của Billboard - tiếp tục trở lại và “xâm chiếm” Billboard Hot 100 tháng 11 này.

Danh ca Mariah Carey. (Nguồn: Billboard)

"All I Want For Christmas Is You" không chỉ là bản hit số 1 trong xếp hạng 100 ca khúc được ưa chuộng nhất mùa lễ hội của Billboard, mà còn là ca khúc dẫn đầu xu hướng mùa Đông năm nay.

Bài hát được xem là "thánh ca" mùa lễ hội tái xuất tại Hot 100 ở vị trí thứ 17, với 14 triệu lượt phát trực tuyến chính thức (tăng 29%), 7,6 triệu lượt hiển thị với khán giả nghe radio (tăng 333%) và 1.500 lượt bán ra (tăng 7%) tại Mỹ từ ngày 10-16/11 - theo Luminate.

Bài hát được phát hành lần đầu vào năm 1994 và lọt Top 10 của Hot 100 vào tháng 12/2017.

Đến tháng 12/2019, bài hát chính thức thống trị ngôi đầu bảng trong ba tuần Giáng sinh năm đó; và trở thành "thánh ca" lễ hội thứ hai đạt được vị trí này sau “The Chipmunk Song” của The Chipmunks và David Seville - ca khúc từng đứng đầu Billboard trong bốn tuần liên tiếp từ đầu tháng 12/1958.

Vào mùa nghỉ lễ năm 2020, "Christmas" lại dẫn đầu Hot 100 thêm hai tuần nữa, vượt qua "The Chipmunk Song" và trở thành bài hát được phát nhiều nhất dịp Giáng sinh.

Vào mùa nghỉ lễ năm 2020, “Christmas” lại dẫn đầu Hot 100 thêm hai tuần nữa, vượt qua “The Chipmunk Song” và trở thành bài hát được phát nhiều nhất dịp Giáng sinh.

Ca khúc còn đạt vị trí đầu bảng thêm ba tuần trong kỳ nghỉ lễ 2021 và nằm trong “bốn điều không thể thiếu” của mùa Đông năm 2022, nâng tổng số tuần thống trị bảng xếp hạng lên con số 12.

“Khi viết bài hát này, tôi hoàn toàn không biết rằng nó sẽ có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới” - Mariah Carey ngạc nhiên chia sẻ về “Christmas” hồi năm 2021. “Tôi vô cùng cảm kích vì có rất nhiều khán giả cùng tôi thưởng thức bài hát mỗi năm.”

Nhờ sự lên ngôi của “đứa con tinh thần” này vào năm 2019, Mariah Carey đã giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Hot 100 lần thứ 19, tiến gần hơn tới kỷ lục 20 lần đứng đầu của The Beatles.

Thêm vào đó, khi “Christmas” thống trị Hot 100 vào ngày 4/1/2020, Mariah Carey đã trở thành nghệ sỹ đầu tiên lọt vào Top 1 trên Hot 100 trong bốn thập kỷ liên tiếp (các thập niên 1990, 2000, 2010 và 2020).

Bài hát cũng đã giúp Mariah Carey giữ kỷ lục về thời gian đứng đầu Hot 100 lâu nhất - 32 năm 5 tháng - tính từ tuần đầu tiên cô đứng đầu bảng xếp hạng vào năm 1990 với đĩa đơn đầu tay "Vision of Love."

Tại Giải Âm nhạc Billboard 2023, cô được vinh danh với Giải thưởng Thành tựu về Xếp hạng Billboard.

“Billboard đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi từ rất lâu rồi,” Carey nói trong bài phát biểu nhận giải.

“Những mốc thời gian đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi đều liên quan đến Billboard và BBMAs. Tôi thật sự biết ơn người hâm mộ đã đồng hành cùng tôi qua thành công và cả những lúc khó khăn, cho đến khi tôi đạt được vị trí số 1 và Bubbling Unders.”

Theo sát “Christmas,” ba tác phẩm kinh điển khác về mùa Giáng sinh cũng đang xuất hiện trở lại trên Hot 100, dẫn đầu là “Last Christmas” của Wham! ở vị trí thứ 32 với 11,3 triệu lượt phát trực tuyến, tăng 41%./.