Thành phố Hồ Chí Minh: Phối hợp tuần tra sau vụ tai nạn ở cầu Phú Mỹ

Hiện trường vụ tai nạn ở cầu Phú Mỹ. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên dốc cầu Phú Mỹ, tại cuộc họp cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế-xã hội trên địa bàn do Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 15/8, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an thành phố cho biết ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thủ Đức đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tài xế điều khiển xe tải gây ra tai nạn giao thông tại khu vực dốc cầu Phú Mỹ vào ngày 8/8.

Theo Thượng tá Nguyễn Thăng Long, sau khi xảy ra tai nạn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao thông Vận tải đã tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông trực tiếp và qua hình ảnh trên tuyến đường này đồng thời, rà soát, báo cáo đề xuất tổ chức lại giao thông ở những khu vực phát sinh bất cập trong hạ tầng giao thông; bố trí lực lượng tổ chức điều hòa giao thông tại những khu vực có khả năng xảy ra tình huống phức tạp về giao thông để kịp thời phát hiện, xử lý các lỗi vi phạm.

Bên cạnh đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền đến các đối tượng tham gia giao thông, trong đó có các đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm quy định pháp luật về giao thông đường bộ; chú trọng tuyên truyền về kinh nghiệm, hướng dẫn điều khiển phương tiện có tải trọng thiết kế lớn hoặc điều khiển phương tiện qua những nơi dễ xảy ra những tình huống mất kiểm soát dẫn đến tai nạn giao thông (như xuống dốc cầu).

Thông tin thêm về vấn đề này, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện phía đầu cầu Phú Mỹ thuộc thành phố Thủ Đức chưa được hoàn chỉnh theo quy hoạch được duyệt. Do đó, đơn vị đã khảo sát và đề xuất mở rộng giao thông phía thành phố Thủ Đức để có phương án tổ chức đảm bảo an toàn giao thông cho người dân qua cầu.

Theo ông Bùi Hòa An, khu vực cầu Phú Mỹ có lưu lượng giao thông rất lớn. Khi lưu thông qua đây, người dân, tài xế, doanh nghiệp cần tuân thủ đúng quy định về biển báo, tốc độ, tải trọng, tránh xảy ra các vụ việc thương tâm./.

