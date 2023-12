Thành tựu và triển vọng trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hà Lan

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 15/12, Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức Hội thảo “50 năm quan hệ Việt Nam-Hà Lan: Thành tựu và triển vọng."

Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Hà Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023, Hội thảo nhằm điểm lại những thành tựu quan trọng trong hợp tác giữa hai nước và thảo luận về triển vọng hợp tác để thúc đẩy, làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Hà Lan trong thời gian tới.

Hội thảo là hoạt động tiếp nối thành công trong năm kỷ niệm với nhiều sự kiện ý nghĩa, quan trọng như các lễ kỷ niệm trang trọng tại Việt Nam và Hà Lan do Đại sứ quán hai nước tổ chức và các hoạt động trao đổi đoàn diễn ra sôi nổi, nhất là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Mark Rutte vào đầu tháng 11/2023 vừa qua và chuyến thăm Hà Lan của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vào tháng 6/2023.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định quan hệ Việt Nam-Hà Lan là điển hình của mối quan hệ năng động, hiệu quả và thiết thực; nhấn mạnh những thành tựu to lớn trong quan hệ Việt Nam-Hà Lan 50 năm qua như việc hai nước đã trở thành đối tác ưu tiên, quan trọng của nhau tại khu vực thông qua việc thiết lập Đối tác Toàn diện năm 2019, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố và tăng cường, Hà Lan đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Âu và là nhà đầu tư lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Hai nước cùng chia sẻ tầm nhìn, hành động ứng phó với các thách thức toàn cầu và thiết lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược về ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý nước vào năm 2010 và Đối tác Chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực vào năm 2014, triển khai nhiều chương trình, dự án hợp tác cụ thể, thiết thực tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực được Thủ tướng Hà Lan nhận xét “như là một phần” của Hà Lan; quan hệ song phương đã được mở rộng sang nhiều lĩnh vực như an ninh quốc phòng, giao thông vận tải, khoa học công nghệ... ở cả cấp Trung ương và địa phương.

Đại sứ Hà Lan Kees van Baar cho rằng hai nước đã xây dựng được một mối quan hệ mạnh mẽ với nhiều thành quả, dựa trên hợp tác, tôn trọng và tin cậy; khẳng định tự hào được đóng góp một phần trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội “kỳ diệu” và “đáng kinh ngạc” của Việt Nam; khẳng định mong muốn được cùng Việt Nam đón nhận những cơ hội của giai đoạn 50 năm tiếp theo nhằm làm sâu sắc và đẩy mạnh, mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giao lưu Nhân dân và phát triển bền vững.

Đại sứ Ngô Hướng Nam đánh giá cao việc hai nước xây dựng được một mối quan hệ Đối tác Toàn diện “độc đáo và hiệu quả” dựa trên hai trụ cột Đối tác Chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước và Đối tác Chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực; cho rằng quan hệ hai nước chưa bao giờ phát triển mạnh mẽ như hiện nay và mong muốn sẽ có những đột phá để đưa quan hệ lên tầm cao mới."

Tại Hội thảo, đại diện các bộ, ban, ngành, sở, viện nghiên cứu, hiệp hội, địa phương Việt Nam đã chia sẻ những thành tựu hợp tác trong các lĩnh vực chuyên ngành về nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, hàng hải, khoa học công nghệ, Đổi mới Sáng tạo, kinh tế thương mại, đầu tư, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân…

Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam và lãnh đạo các doanh nghiệp Hà Lan như Damen Song Cam Shipyard, De Heus, Van Der Leun, Alewijnse Marine… chia sẻ các thành tựu hợp tác với Việt Nam, các hoạt động cộng đồng, bài học thành công, bài học kinh nghiệm tại Việt Nam; cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ, các cơ quan trung ương, địa phương; khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam và hỗ trợ Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với xu thế phát triển mới.

Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, các diễn giả, đại biểu cũng đã cùng nhau thảo luận sôi nổi về phương hướng hợp tác hai nước trong thời gian tới với một mục đích chung nhằm mở ra hướng đi mới, cơ hội mới, góp phần thúc đẩy, đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định những thành tựu to lớn mà các diễn giả đã trình bày là tài sản vô cùng quý báu.

Về phương hướng hợp tác trong những năm tiếp theo, Thứ trưởng cho rằng hai nước cần tiếp tục duy trì nền tảng tin cậy chính trị tốt đẹp thông qua tiếp xúc ở tất cả các cấp và tất cả các kênh, nhằm tạo thuận lợi cho hợp tác trong các lĩnh vực khác; kinh tế, thương mại, đầu tư sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ, hai nước cần tận dụng cơ hội to lớn từ các khuôn khổ pháp lý như Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVFTA), mang lại những lợi ích to lớn cho doanh nghiệp của cả hai nước.

Hai nước cũng đứng trước những cơ hội, động lực hợp tác mới về Kinh tế Tuần hoàn, phát triển Xanh, khai thác tối đa lợi thế, tiềm năng của Việt Nam và với sự hỗ trợ của Hà Lan trong xây dựng thể chế, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.



Các đại biểu đều bày tỏ ý nghĩa thiết thực của Hội thảo, đồng thời, trao đổi quan điểm về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan trong thời gian tới.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã trích lại câu nói “muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa, hãy đi cùng nhau” và khẳng định Việt Nam mong muốn “đi cùng nhau” với Hà Lan để quan hệ hợp tác Việt Nam-Hà Lan tiếp tục đi xa hơn nữa, phát triển thực chất, hiệu quả hơn, đóng góp vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở cả hai nước và hai khu vực./.