Thị trường 'ấm dần', xuất khẩu ngành hàng dệt may đón cơ hội để tăng tốc

Để đẩy mạnh xuất khẩu, ngành dệt may tiếp tục đầu tư sản xuất các loại nguyên liệu mới có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện môi trường... nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Dệt may đáp ứng các tiêu chí Xanh để thúc đẩy xuất khẩu. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Sức mua hàng may mặc tăng lên, nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã ký được đơn hàng đến hết quý 2, thậm chí hết quý 3. Sự hồi phục tích cực của thị trường sẽ tạo thêm xung lực mới giúp doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất-kinh doanh, thúc đẩy xuất khẩu.

Những tín hiệu tích cực

Đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp thành viên Vinatex đã nhận đơn hàng đến tháng 6/2024, trong đó một số đơn vị may đã có đơn hàng đến hết năm nay.

Ông Nguyễn Văn Phong, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Huế cho biết hiện tại đơn hàng xuất khẩu ngành may của Công ty đã có đến tháng 6/202, trong đó, tỷ lệ đơn hàng FOB chiếm hơn 50%.

Cùng với đó, thị trường sợi cũng đã có sự tăng nhẹ về nhu cầu và giá bán so với năm 2023. Các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, các công sản xuất vải và may mặc FDI bắt đầu có nhu cầu mua hàng trở lại. Công ty đã có đơn hàng sợi đến giữa tháng 4/2024 với giá thành hợp lý.

“Trong bối cảnh thị trường có những dấu hiệu khởi sắc, thậm chí đơn hàng ngành may còn đang vượt quá năng lực sản xuất của Công ty tại nhà máy May 4 và chi nhánh Quảng Bình, Công ty Cổ phần Dệt May Huế sẽ tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu doanh thu 1.920 tỷ đồng, chia cổ tức 30%, thu nhập bình quân người lao động đạt 9 triệu đồng/người/tháng trong năm 2024,” ông Nguyễn Văn Phong cho hay.

CEO Vinatex: Tận dụng hết cơ hội thị trường, đáp ứng các đơn hàng nhỏ Theo lãnh đạo Vinatex, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023 chính là tận dụng hết các cơ hội thị trường; tổ chức sản xuất tốt nhất để tăng năng suất lao động, đáp ứng các đơn hàng nhỏ lẻ.

Còn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dệt kim Đông Xuân, đến thời điểm hiện tại, đơn đặt hàng vải đã bắt đầu tăng lên với sản lượng của nhà máy dệt nhuộm dự kiến đạt 100-130 tấn vải/tháng và ngành may đã ký đơn hàng đến tháng 8.

Ông Nguyễn Đăng Lợi, Tổng Giám đốc Dệt kim Đông Xuân chia sẻ, để ký được đơn hàng, Công ty đã phải đổi mới liên tục, phát triển các dòng vải mới, sản phẩm mới để đáp ứng thị hiếu và yêu cầu của bên mua. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng phải đáp ứng cao nhất các yêu cầu về chất lượng, trách nhiệm xã hội, môi trường...

“Cuối quý 1 tới đây, thị trường xuất khẩu chính của Dệt kim Đông Xuân là Nhật Bản dự kiến sẽ tăng lương cơ bản 2,5% trong năm 2024. Khi đó, người dân Nhật Bản sẽ chi tiêu nhiều hơn cho các mặt hàng tiêu dùng trong đó có dệt may. Hy vọng đơn hàng của Công ty cũng sẽ tăng theo,” ông Nguyễn Đăng Lợi kỳ vọng.

Sản xuất sợi phục vụ hàng xuất khẩu. (Ảnh: TTXVN)

Ông Lương Văn Thư, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Đáp Cầu nhận định, thị trường năm 2024 đã có những dấu hiệu tốt hơn về đơn hàng so với năm 2023. Hiện tại, May Đáp Cầu đã ký đơn hàng đến giữa quý 3/2024. Tuy nhiên, để hoàn thành được kế hoạch doanh thu 800 tỷ đồng trong năm 2024, Công ty sẽ phải tổ chức sản xuất một cách khoa học, hiệu quả, tăng cường đầu tư về công nghệ, tiết giảm chi phí ở mức tối đa.

“Với những kinh nghiệm điều hành đã được đúc rút qua mấy năm khó khăn, sự đầu tư liên tục cho công nghệ và tay nghề cao của người lao động, May Đáp Cầu tin sẽ đáp ứng được các tiêu chuẩn cao nhất của khách hàng để có được đơn hàng, duy trì sản xuất và ổn định việc làm, đời sống người lao động,” ông Lương Văn Thư nhấn mạnh.

Vượt rào cản để giữ vững vị thế

Mặc dù quý 1/2024 đã cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực, tuy nhiên trước những diễn biến khó lường của thị trường, bao gồm nhiều thách thức mới từ “hàng rào kỹ thuật” của các nước nhập khẩu, cạnh tranh giữa các nước có thế mạnh ngày càng gay gắt sẽ là bài toán tiếp theo mà ngành dệt may phải sẵn sàng ứng phó.

Ông Phạm Văn Tuyên, Tổng Giám đốc Công ty Dệt 8-3 cho biết thị trường ngành sợi của Công ty có thể tiếp tục khó khăn đến hết năm 2024 do các tác động tiêu cực từ các cuộc xung đột, chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc… Giá nguyên liệu bông neo ở mức cao (chủ yếu do bên đầu cơ đẩy giá lên) dẫn đến giá sợi bán ra bị lỗ.

Còn đối với Công ty cổ phần Dệt May Huế, mặc dù có sự khởi sắc trong giai đoạn đầu năm, tuy nhiên, thị trường sợi năm 2024 vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục rõ nét, phụ thuộc rất lớn vào tình hình giá nguyên liệu đầu vào và đang chịu tác động mạnh từ các nhà đầu cơ và sự kiện địa chính trị.

Điều rõ nhất là những bất ổn tại khu vực Biển Đỏ thời gian qua khiến cước phí vận chuyển hàng hóa các tuyến đi châu Âu tăng cao, chưa kể thời gian vận chuyển kéo dài hơn làm đội thêm chi phí… tất cả điều này sẽ gây áp lực không nhỏ tới hiệu quả sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp.

“Tình hình thị trường may năm 2024 có nhiều điểm bất thường và khác so với mọi năm nên Công ty luôn thận trọng trong quá trình giao dịch để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh,” ông Nguyễn Văn Phong chia sẻ.

Trong khi đó, ông Viên Minh Đạo, Giám đốc Chi nhánh Vinatex Nhà máy Sợi Vinatex Nam Định cho biết thêm, thị trường bông, sợi cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và biến động, như giá bông cao, lạm phát tăng, căng thẳng chính trị, cạnh tranh từ các nguyên liệu thay thế và áp lực giảm giá thành nhằm tăng sức cạnh tranh của các nhà sản xuất.

Các xu hướng tiêu dùng cũng đang thay đổi, với sự quan tâm ngày càng cao đối với các sản phẩm dệt may bền vững và công nghệ cao, như sợi tái chế, sợi sinh học, sợi thông minh, sợi kháng khuẩn, kháng cháy. So với những năm trước, nhu cầu tiêu dùng các loại sợi này đã tăng khoảng từ 15% đến 20%.

Với Công ty Dệt kim Đông Xuân, ông Nguyễn Đăng Lợi, Tổng Giám đốc Công ty Dệt kim Đông Xuân chia sẻ, để ký được đơn hàng các doanh nghiệp đang phải chịu sức ép cạnh tranh về giá. Hiện giá đơn giá FOB (giá tại cửa khẩu bên nước của người bán) đã giảm từ 8-12% so với năm 2023.

Theo đánh giá, dệt may Việt Nam là một trong những ngành xuất khẩu chủ đạo, với tỷ lệ xuất khẩu chiếm tới hơn 80% tổng giá trị sản xuất của toàn ngành. Chính vì vậy, cũng là ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất từ tình hình kinh tế, chính trị, xã hội thế giới.

Vì vậy, để nâng cao kim ngạch xuất khẩu, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) cho rằng giải pháp chính đó là tập trung đầu tư phát triển khoa học-công nghệ và nguồn nhân lực, đặc biệt thu hút các dự án dệt-nhuộm-hoàn tất công nghệ cao vào các khu công nghiệp; đầu tư sản xuất các loại nguyên liệu mới có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện môi trường; đầu tư phát triển ngành thời trang dệt may...

Bên cạnh đó, ngành dệt may tiếp tục thực hiện đa dạng hóa thị trường, mặt hàng và khách hàng; ứng dụng công nghệ tự động hóa ở một số dây chuyền sản xuất, giao hàng nhanh, mã hàng nhỏ và chất lượng cao... nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, khách hàng./.