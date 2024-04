Thị trường thuê ôtô tự lái tăng giá mạnh dịp lễ 30/4, người thuê cần chú ý gì?

Dịch vụ cho thuê xe tự lái đang vô cùng sôi động những ngày gần lễ 30/4-1/5. (Ảnh minh hoạ: PV/Vietnam+)

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới, người dân sẽ có 5 ngày nghỉ lễ liên tục vì vậy nhiều người lên kế hoạch đưa cả gia đình về quê hoặc đi du lịch bằng cách tự lái xe thay vì di chuyển bằng máy bay với giá cao ngất ngưởng. Do đó, thị trường thuê xe tự lái thời điểm này đang vô cùng sôi động, dẫn đến tình trạng tăng giá nhanh chóng.

Giá xe, nhu cầu tăng mạnh

Theo ghi nhận, hiện nhiều cơ sở cho thuê xe tự lái trên địa bàn Thủ đô đã thông báo nhận cọc xe sớm, một số nơi bắt đầu kín lịch thuê từ nhiều ngày trước. Bên cạnh đó, giá thuê xe cũng đều tăng từ 30-50% so với ngày thường, dao động trong khoảng từ 600.000-1.500.000 đồng/ngày.

Tại một ứng dụng cho thuê xe khá phổ biến, mẫu VinFast Fadil đời 2022, vốn có giá thuê ngày thường trên ứng dụng ở mức 634.000 đồng/ngày và tăng lên khoảng 700.000 đồng/ngày vào dịp cuối tuần. Nếu khách hàng chọn thuê mẫu xe này trong kỳ nghỉ lễ, đơn giá thuê sẽ được áp dụng mức cao nhất là 1,084 triệu đồng/ngày.

Giá thuê VinFast Fadil tại một ứng dụng thuê xe tăng gần gấp đôi trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. (Ảnh chụp màn hình)

Tương tự, mẫu xe MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander đời 2020 đơn giá những ngày thường là 895.000 đồng/ngày tuy nhiên trong giai đoạn từ 29/4 đến 1/5, chi phí thuê được cố định ở mức 1,16 triệu đồng/ngày. Bên cạnh giá thuê, ứng dụng này còn thu thêm một số khoản phụ phí bao gồm phí dịch vụ và phí bảo hiểm, tương đương 13% đơn giá hiển thị ban đầu do đó tổng giá thuê chiếc Xpander như trên trong những ngày lễ sẽ ở mức gần 1,3 triệu đồng/ngày.

Bên cạnh đó, ứng dụng này cho thấy phần lớn chủ xe chỉ chấp nhận cho khách thuê tối thiểu 3 ngày trong suốt dịp nghỉ lễ năm nay. Nếu khách hàng chọn thuê xe ngắn hơn thời hạn nói trên, ứng dụng sẽ hiển thị lưu ý và đề nghị chọn xe khác.

Còn tại thị trường thuê xe trực tiếp, các dòng xe hatchback hạng A thông dụng như VinFast Fadil, Hyundai Grand i10 hay Kia Morning có giá thuê từ 600.000-700.000 đồng dịp lễ, trong khi trước đó chỉ khoảng 400.000-500.000 đồng; các mẫu sedan như Toyota Vios, Mazda 3, 6… dao động từ 800.000-1.000.000 đồng, tăng so với mức ngày thường chỉ từ 600.000-800.000 đồng.

Đối với phân khúc xe 7 chỗ, một số mẫu gầm thấp như Mitsubishi Xpander, Toyota Innova…. mức giá dịp lễ đã tăng lên 1-1,2 triệu đồng/ngày, so với ngày thường là từ 700.000-800.000 đồng/ngày. Nếu lựa chọn những mẫu xe cao cấp hơn như Toyota Fortuner, Kia Sedona, Hyundai Santa Fe, Honda CR-V… giá thuê sẽ tăng lên 1,2-1,6 triệu đồng/ngày.

Anh Xuân Tùng, quản lý một nhà xe cho thuê ôtô tự lái tại đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết nhu cầu khách đến thuê xe tăng 200% so với ngày thường. Nhu cầu tăng cao mà nguồn cung đang dần cạn đã đẩy giá thuê xe tăng lên theo. Tuy vậy, anh Tùng cũng cho hay giá tăng chỉ so với ngày thường, còn so với năm ngoái thì không tăng, thậm chí còn giảm ở 1 số mẫu.

“Cửa hàng hiện chỉ còn khoảng 5 xe chưa có khách cọc, còn lại 30 chiếc xe đều đã được khách đặt lịch. Phân khúc được khách ưa chuộng nhất là xe 7 chỗ đã kín lịch từ lâu bởi loại xe này có khả năng chở được nhiều người, rộng rãi thuận tiện cho việc di chuyển,” anh Tùng cho hay.

Khi thuê chủ xe cần chú ý gì?

Thuê xe tự lái sẽ đem lại nhiều lợi ích như nâng cao tính chủ động, linh hoạt giờ giấc, cung đường đi lại, đồng thời có thể đi riêng cùng gia đình, bạn bè theo nhu cầu. Tuy nhiên, khi tiến hành đặt cọc và thuê xe, người thuê nên lưu ý một số vấn đề về thủ tục, đặt cọc và thoả thuận để tránh “tiền mất tật mang.”

Nhiều trường hợp khiến người thuê xe mất tiền 'oan' chỉ vì không kiểm tra kỹ các thủ tục, vận hành trước khi thuê từ các đơn vị. (Ảnh minh hoạ: Minh Hiếu/Vietnam+)

Chia sẻ trường hợp từng bị mất tiền oan vì thuê xe tự lái, anh Mạnh Cường (Hà Nội) cho biết, anh từng thuê 1 chiếc Kia K3 đời 2010 với giá 3,5 triệu đồng/5 ngày. Lúc nhận xe do trời tối không kiểm tra kỹ, đến lúc sử dụng mới phát hiện ra cản trước bị nứt nhẹ cùng một vài vết xước bên thân xe.

Do đã ký hợp đồng, nên khi trả xe anh Cường đã bị chủ xe bắt đền 5 triệu đồng và phải mang ra gara sửa mất 2 ngày.

“Sau lần đó, mỗi lần đi thuê xe tôi kiểm tra kỹ và chụp ảnh, quay video làm bằng chứng, tránh mất tiền oan. Hơn nữa, tôi chỉ tìm thuê cơ sở gần nhà chủ xe dễ tính vì đa số xe hiện đều được mua bảo hiểm,” anh Cường nói.

Về vấn đề này, anh Duy Minh, chủ cơ sở cho thuê xe tự lái trên đường Trần Khát Chân (Hà Nội) cho biết trước khi nhận bàn giao xe, người thuê cần kiểm tra kỹ càng xe và phụ tùng như lốp xe, bánh xe, kính, đèn, các vết xước ở lớp vỏ bên ngoài…; tránh nhận xe vào ban đêm vì khó kiểm tra các chi tiết nhỏ, nên chụp ảnh và quay video từ vỏ vào bên trong nội thất để thể hiện tình trạng của xe khi nhận và có thể làm bằng chứng với những sự cố không mong muốn.

Bên cạnh đó, người thuê cần kiểm tra kỹ giấy tờ của xe (bao gồm giấy đăng ký xe, bảo hiểm, phiếu đăng kiểm… xem còn hiệu lực sử dụng không), hiện trạng xe, các đặc điểm kỹ thuật. Tốt nhất, có thể lái thử một quãng đường để kiểm tra các vấn đề kỹ thuật của xe, hệ thống điều hòa, hệ thống lái… và nhiên liệu trên xe.

“Khách khi thuê nên tìm hiểu và quyết định xem nên chọn giá thuê xe tính theo ngày hay km, Trong trường hợp giá tính theo ngày thì mức phụ trội là bao nhiêu tiền khi bị quá giờ trả xe. Hơn nữa phải thảo luận và trao đổi kỹ trong trường hợp xe xảy ra sự cố giữa đường và chi phí…,” anh Minh nói.

Ngoài ra, anh Minh cũng đưa ra lời khuyên rằng bên cạnh việc kiểm tra kỹ và thủ tục giấy tờ, người dùng nên tìm đến những đơn vị cho thuê xe uy tín để không bị lừa mất tiền cọc, bởi hiện nay nhiều kẻ xấu tạo nick ảo trên Zalo, Facebook… đăng cho thuê xe với mức giá rẻ hơn giá thị trường và yêu cầu khách thuê đặt cọc trước, sau đó sẽ đột nhiên “bốc hơi”./.