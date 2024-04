Thị trường ôtô Việt Nam: Chứng kiến bước tăng trưởng hiếm thấy

Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết, trong tháng 3/2024, doanh số bán hàng toàn thị trường của các đơn vị thành viên đạt 27.289 xe các loại, tăng 135% so với tháng trước.

Dây chuyền sản xuất ô tô của Hyundai Thành Công. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Thoát khỏi tháng kinh doanh thấp điểm sau Tết, thị trường ôtô Việt Nam trong tháng 3 vừa qua đã chứng kiến một bước tăng trưởng hiếm thấy.

Cả 3 phân khúc đều tăng trưởng mạnh

Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết, trong tháng 3/2024, doanh số bán hàng toàn thị trường của các đơn vị thành viên đạt 27.289 xe các loại, tăng 135% so với tháng trước. Điều đáng chú ý là trong số này, xe du lịch chiếm phần lớn với 19.014 xe, tăng đến 135%, trong khi xe thương mại và xe chuyên dụng cũng không kém phần sôi động, tăng lần lượt 131% và 307%.

Sự bùng nổ này cũng được thể hiện rõ qua nguồn gốc của xe, khi cả xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu đều ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, lần lượt là 117% và 158%.

Tuy nhiên, đại diện của VAMA cũng nhấn mạnh rằng, doanh số bán hàng trong tháng 3 vừa qua tăng trưởng mạnh so với tháng 2 do tháng này trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhưng so với cùng kỳ năm trước vẫn còn thấp hơn khoảng 9%.

Tính chung quý đầu năm 2024, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường của các đơn vị thành viên VAMA đạt 58.165 xe, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xe du lịch giảm 21%, xe thương mại giảm 6% và xe chuyên dụng giảm 48% so với năm trước.

Cũng tính đến hết tháng Ba vừa qua, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 30.919 xe, giảm 20%, trong khi xe nhập khẩu là 27.246 xe, giảm 14% so với cùng kì năm ngoái.

Bên cạnh doanh số bán hàng trên, còn có sự góp mặt của nhiều hãng xe khác như Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Volkswagen, Volvo, Haval... nhưng các hãng xe này không tiết lộ kết quả kinh doanh nên chưa phản ánh hết kết quả bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam.

Cùng với đó, VinFast đã thay đổi cách công bố doanh số bán hàng, chỉ công bố theo từng quý thị trường toàn cầu từ tháng 8/2023, không công bố số liệu hàng tháng như trước đây.

Thương hiệu Hyundai dẫn dắt doanh số

Chỉ tính thêm doanh số bán hàng công bố chính thức từ Tập đoàn Thành Công (TC Group) với thương hiệu xe Hyundai, trong tháng 3 vừa qua đơn vị này tiêu thụ 4.542 xe; nâng tổng doanh số tiêu thụ trong 3 tháng đầu năm lên 10.144 xe các loại.

Như vậy, tính chung doanh số công bố chính thức từ VAMA và TC Group trong tháng 3 vừa qua, toàn thị trường ôtô Việt Nam tiêu thụ 31.831 xe; nâng tổng doanh số bán hàng trong 3 tháng đầu năm của 2 đơn vị này lên 68. 279 xe các loại.

Dựa trên báo cáo bán hàng công bố chính thức từ VAMA và TC Group, trong tháng 3 vừa qua, dẫn đầu toàn thị trường ôtô Việt Nam về doanh số bán hàng tiếp tục là thương hiệu Hyundai khi tiêu thụ được 4.542 xe. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Toyota đạt 3.865 xe, Ford 3.686 xe, Mitsubishi 3.439 xe, Honda 2.832 xe...

Về mẫu xe bán chạy nhất thị trường ôtô Việt Nam trong tháng qua, dẫn dắt doanh số bán hàng là Mitsubishi Xpander khi tiêu thụ được 1.582 xe. Các vị trí tiếp theo thuộc về Ford Ranger 1.539 xe, Mitsubishi Xforce 1.334 xe, Honda City 1.043 xe, Hyundai Accent 967 xe...

Tuy nhiên, điểm nhấn về mẫu xe bán chạy trong tháng 3 vừa qua phải kể đến tân binh Xforce của Mitsubishi mới ra mắt, đã lọt vào top 3 với 1.334 xe, đánh dấu một thành công ngoạn mục cho mẫu xe mới gia nhập thị trường. Đây được coi là doanh số "trong mơ" của nhiều mẫu xe lần đầu gia nhập thị trường ô tô Việt Nam.

Giai đoạn kinh doanh khởi sắc

Theo các chuyên gia trong ngành, doanh số bán xe trong tháng 3 tăng trưởng mạnh so với tháng 2 do tháng 2 trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên thời gian bán hàng bị rút ngắn dẫn đến doanh số rất thấp.

Bên cạnh đó, từ tháng 3/2024, nhiều hãng xe ồ ạt giảm giá bán xe sản xuất từ năm 2022-2023 bị tồn đọng với mức giảm từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng đã kích cầu được doanh số bán hàng.

Cùng với đó, sự dồi dào trong nguồn cung ôtô, kết hợp với việc các hãng xe liên tục ra mắt sản phẩm mới và điều chỉnh giá xe theo hướng có lợi cho khách hàng đã giúp thị trường ôtô Việt Nam "thoát đáy" sau giai đoạn khó khăn đầu năm và bước vào một giai đoạn kinh doanh khởi sắc. Đây cũng kỳ vọng sẽ là động lực quan trọng, giúp thị trường ôtô Việt Nam hồi phục trong phần còn lại của năm 2024.

Còn theo nhận định của thương hiệu dẫn dắt doanh số bán hàng trong tháng qua - TC Group, bước sang giai đoạn bán hàng tiếp theo, với những trợ lực của chính sách, bổ sung của các sản phẩm mới cũng như nhu cầu của thị trường gia tăng sẽ mang kỳ vọng vào mức doanh số gia tăng trong những tháng tới./.

