Sáng 29/11, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân Alouny Kommasith rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 12 (CLMV-12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11 (ACMECS-11), từ ngày 27-28/11/2026, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân Alouny Kommasith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Thủ tướng Lào. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại các cuộc tiếp, hội đàm và hội kiến, lãnh đạo Việt Nam hoan nghênh Thủ tướng Saleumxay Kommasith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang thăm chính thức và tham dự các Hội nghị CLMV và ACMECS tại Việt Nam, không chỉ góp phần vào thành công chung của Hội nghị, mà còn thể hiện mạnh mẽ tinh thần hợp tác giữa các nước tiểu vùng.

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng đồng chí Saleumxay Kommasith được Quốc hội Lào khóa X tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng; nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của đồng chí Saleumxay Kommasith trên cương vị Thủ tướng Lào có ý nghĩa chính trị quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước, tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Lào phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhân dịp đất nước Lào sắp kỷ niệm 51 năm Quốc khánh (2/12/2026), lãnh đạo Việt Nam chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được; tin tưởng Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, hoàn thành các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và tình cảm đặc biệt mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho Thủ tướng và Đoàn, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho việc gìn giữ và phát triển quan hệ với Việt Nam.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith nhấn mạnh quan hệ hai nước là mối quan hệ đặc biệt có một không hai trong quan hệ quốc tế, là tài sản vô giá, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước; bày tỏ biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa của Việt Nam dành cho Lào trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực có nhiều điểm tương đồng như hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát triển khoa học-công nghệ và chuyển đổi số.

Lãnh đạo hai nước nhất trí thúc đẩy gắn kết chiến lược trên tất cả các lĩnh vực, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và chuẩn bị tốt các hoạt động hợp tác năm 2027.

Hai bên tiếp tục duy trì thường xuyên công tác trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; chú trọng tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định biên giới; tạo đột phá mới trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương 5 tỷ USD, tiến tới 10 tỷ USD trong thời gian tới; đẩy nhanh triển khai các dự án kết nối hạ tầng, giao thông, năng lượng trọng điểm; tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; chú trọng hợp tác khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát huy hiệu quả dự án quản lý dữ liệu dân cư và căn cước công dân tại Lào.

Đồng thời, hai bên phối hợp tổ chức tốt Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2027, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực, quốc tế và phát huy hiệu quả hợp tác ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Lãnh đạo hai nước cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố đoàn kết, tăng cường tin cậy chính trị và đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa hai nước trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; khẳng định quyết tâm gìn giữ, vun đắp và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào; bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng bà Alouny Kommasith, Phu nhân Thủ tướng Lào đến thăm và có các hoạt động tại Làng trẻ em SOS Hà Nội.

Bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã cùng bà Alouny Kommasith, Phu nhân Thủ tướng Lào tặng quà cho các gia đình tại Làng trẻ em SOS. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chiều 28/11, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith đã tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 12 (CLMV-12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11 (ACMECS-11)./.

Việt Nam-Lào thúc đẩy hợp tác toàn diện, tăng cường gắn kết chiến lược Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị mở rộng các mặt hàng Lào có tiềm năng xuất khẩu sang Việt Nam; tăng cường kết nối hạ tầng thương mại, logistics, cửa khẩu và khu kinh tế cửa khẩu.