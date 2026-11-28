Sáng 28/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11, Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào Nguyễn Đắc Vinh làm Trưởng đoàn.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith bày tỏ vui mừng khi gặp gỡ Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào Nguyễn Đắc Vinh cùng đại diện Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào trong chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Lào. Tham gia Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào có các đại sứ, đại diện Hội Cựu quân nhân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện Trường Hữu nghị T78 cùng các gia đình Việt Nam đang nhận nuôi dưỡng sinh viên Lào học tập tại Việt Nam.

Thông tin với Thủ tướng Lào về hoạt động của Hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào Nguyễn Đắc Vinh khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào là tài sản vô giá, có ý nghĩa chiến lược đối với cả hai dân tộc. Thời gian qua, hai Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào và Lào-Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân phong phú như: giao lưu văn hóa, gặp gỡ cựu quân nhân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, giao lưu Phật giáo, vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng chùa tại tỉnh Xiangkhouang.

Bên cạnh đó, hai bên tổ chức cho học sinh, sinh viên Lào tham quan di tích lịch sử thờ Công chúa Nhồi Hoa của Lào tại Ninh Bình (Đền Thượng Thái Sơn thuộc cụm di tích đền Thượng - đền Hạ Thái Sơn, nằm trên đỉnh đồi Đền, phường Tây Hoa Lư), duy trì hiệu quả mô hình gia đình Việt Nam nhận nuôi sinh viên Lào học tập tại Việt Nam. Đặc biệt, hai Hội đang tích cực chuẩn bị các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2027) vào năm 2027.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đánh giá cao vai trò của Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào Nguyễn Đắc Vinh cùng hai Hội Hữu nghị trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Thủ tướng nhấn mạnh công tác đối ngoại nhân dân giữ vai trò cầu nối then chốt, giúp tăng cường sự hiểu biết và thắt chặt tình cảm giữa nhân dân hai nước từ cấp cơ sở đến Trung ương.

Hướng tới các mốc kỷ niệm lịch sử trong năm 2027, Thủ tướng Lào đề nghị hai Hội Hữu nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước hiểu sâu sắc hơn về truyền thống mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith khẳng định Chính phủ Lào sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hai Hội Hữu nghị hoạt động hiệu quả, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu./.

Việt Nam-Lào thúc đẩy hợp tác toàn diện, tăng cường gắn kết chiến lược Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị mở rộng các mặt hàng Lào có tiềm năng xuất khẩu sang Việt Nam; tăng cường kết nối hạ tầng thương mại, logistics, cửa khẩu và khu kinh tế cửa khẩu.