Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực cứu chữa người bị thương, khẩn trương khắc phục hậu quả và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.

Thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực cứu chữa người bị thương, khẩn trương khắc phục hậu quả và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng./.