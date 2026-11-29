Hội nghị Cấp cao Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần 12
Chiều 28/11/2026, Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).
Nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12, ngày 28/11/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng có cuộc trao đổi với Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn.
Lãnh đạo hai nước Việt Nam và Lào nhất trí thúc đẩy gắn kết chiến lược trên tất cả các lĩnh vực, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và chuẩn bị tốt các hoạt động hợp tác năm 2027.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị triển khai hiệu quả tư duy an ninh kiến tạo trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.
Bộ Chính trị thống nhất chủ trương lấy ngày 27/7 hằng năm là "Ngày Tổ quốc tri ân và Ngày Thương binh, liệt sỹ," ngày tri ân những đóng góp, hy sinh của các thế hệ các tầng lớp nhân dân.
Sáng 29/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.
Mục tiêu đến năm 2030 là hình thành mô hình quản trị quốc gia dựa trên dữ liệu; phát triển hệ sinh thái dữ liệu, kinh tế dữ liệu, công nghiệp dữ liệu và thị trường dữ liệu.
Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cấp ủy viên, đảng viên có trách nhiệm giải trình về những vấn đề cần làm rõ thuộc trách nhiệm của mình khi có yêu cầu theo quy định.
Theo Đại sứ Uladzimir Baravikou, chuyến thăm của Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko tới Việt Nam sẽ tiếp thêm động lực chính trị mạnh mẽ cho quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Belarus.
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại của Quốc hội đã thăm và làm việc tại Cuba nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực lập pháp.
Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29/11 đến ngày 4/12/2026.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung thông tin kết quả CLMV-12 và ACMECS-11, với hai sáng kiến của Việt Nam về hành lang cảng cạn thông minh và hành trình di sản.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố, vun đắp quan hệ láng giềng tốt đẹp, bền vững lâu dài với Campuchia.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó quốc phòng – an ninh là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố, vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.
Tối 28/11/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11.
Phó Thủ tướng Lào Thongsavanh Phomvihane đánh giá cao đóng góp của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế và kỳ vọng quan hệ hai nước tiếp tục phát triển.
Các nhà Lãnh đạo CLMV đã thống nhất ưu tiên hàng đầu là gia tăng kết nối chiến lược giữa các nước, qua đó tạo không gian phát triển mới cho các nước tiểu vùng Mekong.
Chiều 28/11/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11.
Các nhà Lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung Hội nghị và 2 sáng kiến về “Hành lang cảng cạn thông minh bốn nước” và “Hành trình di sản CLMV” do Việt Nam đề xuất.
Từ kết quả rà soát, Bộ Tư pháp đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng với mục tiêu bảo đảm từ ngày 1/3/2027, 100% người thực hiện công tác hộ tịch đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định
Bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng và bà Thananon Charnvirakul, Phu nhân Thủ tướng Vương quốc Thái Lan đến tham quan Đình Nam Hương và trải nghiệm vẽ tranh Hàng Trống.
Trong năm Chủ tịch CPTPP 2026, Việt Nam đã chủ động đề xuất nhiều sáng kiến, góp phần thúc đẩy hoạt động của hiệp định, tăng cường kết nối doanh nghiệp và định hình các định hướng hợp tác mới.
Tổng Thư ký ASEAN đánh giá cao vai trò chủ động, đổi mới của Việt Nam tại CLMV 12, góp phần tăng cường kết nối, huy động nguồn lực và thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mekong phát triển bền vững.
Cần Thơ yêu cầu các cấp, ngành khẩn trương kiểm chứng dữ liệu vị trí việc làm, xử lý điểm nghẽn về chức năng, nhiệm vụ và hoàn thiện phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 đúng tiến độ.
Chiều 28/11/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12.
Tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam-Lào.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhất trí nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư.
Chiều 28/11/2026, Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya- Mekong (ACMECS) lần thứ 11 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).
Tiếp Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào, Thủ tướng Saleumxay Kommasith đánh giá cao vai trò đối ngoại nhân dân và đề nghị tăng cường giáo dục truyền thống hữu nghị cho thế hệ trẻ hai nước.
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trưng bày 40 bức ảnh giới thiệu quá trình hình thành, phát triển và những dấu mốc nổi bật của hai cơ chế hợp tác CLMV và ACMECS.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).