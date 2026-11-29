Bộ Chính trị thống nhất chủ trương lấy ngày 27/7 hằng năm là "Ngày Tổ quốc tri ân và Ngày Thương binh, liệt sỹ," ngày tri ân những đóng góp, hy sinh của các thế hệ các tầng lớp nhân dân.