Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhất trí nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư.

Sáng 28/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet trước thềm Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady- Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11 tại Hà Nội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chào mừng Thủ tướng Hun Manet trở lại Việt Nam tham dự các hội nghị quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các nước trong tiểu vùng vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet Sáng 28/11/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Manet nhân dịp sang Việt Nam tham dự Hội nghị CLMV-12 và ACMECS-11.