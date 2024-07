Thủ tướng Phạm Minh Chính: Càng khó khăn thì càng phải thi đua

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì Phiên họp lần thứ 8 của Hội đồng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 12/7, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì Phiên họp lần thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; xem xét, quyết định phát động đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc và một số vấn đề quan trọng khác.

Thi đua, khen thưởng góp phần vào thành công chung của đất nước

Tại Phiên họp, các thành viên Hội đồng, đại biểu dự Phiên họp tập trung rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phân tích rõ những gì làm được; những cách làm hay, hiệu quả; các gương điển hình tiên tiến... để biểu dương triển khai nhân rộng; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, cần rút kinh nghiệm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp để công tác thi đua-khen thưởng 6 tháng cuối năm và thời gian tới được thực hiện tốt hơn.

Theo Hội đồng, trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp, ngành đã tích cực triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra. Công tác tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng được tập trung chỉ đạo thực hiện kịp thời, với việc ban hành các nghị định, thông tư, quy chế, quy định về thi đua, khen thưởng phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

Phong trào thi đua, công tác khen thưởng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại của đất nước. Trong đó, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đi vào chiều sâu, là nòng cốt, định hướng cho các phong trào thi đua của cả nước.

Đặc biệt, các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau," "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở," "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục là các phong trào thi đua trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua của cả nước.

Hội đồng và Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã tập trung tham mưu Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, ngành tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị... Công tác tôn vinh điển hình tiên tiến, công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời. Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã có trên 600 quyết định khen thưởng cho trên 68.500 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc...

Hội đồng cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2024 còn bộc lộ một số hạn chế như: Công tác hoàn thiện thể chế tại một số đơn vị chưa kịp thời; phong trào thi đua ở một số bộ, ban, ngành, địa phương chưa liên tục, nội dung chưa phong phú, chưa gắn với giải quyết các nhiệm vụ chính trị; việc phát hiện các điển hình có lúc, có nơi chưa được chú trọng; khen thưởng đột xuất, khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động chưa đồng đều ở các bộ, ban, ngành, địa phương.

Đặc biệt, các đại biểu nhận định, trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức đơn vị trong đánh giá thành tích để khen thưởng và đề nghị khen thưởng còn chưa bảo đảm chặt chẽ, thiếu chính xác...

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì Phiên họp lần thứ 8 của Hội đồng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các thành viên Hội đồng đề xuất, các cấp, ngành, địa phương rà soát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng; thúc đẩy các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị; rà soát, kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, cả trong các cuộc kháng chiến cứu quốc và các phong trào xây dựng đất nước hiện nay; tổ chức các phong trào thi đua mới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; đặc biệt cần dành nguồn lực đủ lớn cho công tác thi đua, khen thưởng...

Tại Phiên họp, Hội đồng đã xem xét tờ trình và thống nhất về “Kế hoạch tổ chức lễ phát động Đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc” nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển hệ thống đường bộ cao tốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội đồng cũng nghe báo cáo về việc tặng, truy tặng danh hiệu; thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm các trường hợp đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân," "Anh hùng Lao động."

Mở đợt thi đua 500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc

Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và đóng góp tích cực của các thành viên Hội đồng, ghi nhận, biểu dương các bộ, ban, ngành, tổ chức đoàn thể đã hưởng ứng, phát động, triển khai thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua; khẳng định, những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng đã đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào thành tích chung và việc triển khai thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Theo Thủ tướng, nhiều phong trào thi đua được phát động, triển khai có hiệu quả, có tính lan tỏa cao, như: phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột trong toàn quốc với mục tiêu xây dựng, sửa chữa 170 nghìn căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo”; Phong trào thi đua “120 ngày đêm hoàn thành dự án.” thi đua nước rút “45 ngày đêm hoàn thành các Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối”; thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công thần tốc trên đại công trường xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành của Bộ Giao thông vận tải; phong trào “Đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người - Cho đi là còn mãi” của Bộ Y tế; phong trào “Thi đua Quyết thắng,” “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, Quyết thắng” của Bộ Quốc phòng; “Vì an ninh Tổ quốc,” “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Bộ Công an; phong trào thi đua “Vì công lý” của ngành Tòa án nhân dân...

Nhất trí với nhận định về những hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng mà Hội đồng đã chỉ ra, Thủ tướng cho rằng, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế chủ yếu là do chủ quan. Trong đó, tinh thần trách nhiệm của một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa cao, nhất là người đứng đầu; tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng ở bộ, ngành, địa phương vẫn chưa ổn định; năng lực một số công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng, Thủ tướng nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm trong đó nêu rõ, cần thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Càng khó khăn thì càng phải thi đua. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất" để huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.

Các phong trào thi đua cần bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ quan trọng, đột phá, cấp bách của các bộ, ngành, địa phương; phải được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, khơi dậy được đam mê, khát vọng, lan tỏa sự tích cực đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; tránh bệnh hình thức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì Phiên họp lần thứ 8 của Hội đồng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng với đó, phải hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về thi đua, khen thưởng tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ. Quan tâm tới bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng; kiện toàn, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong công tác thi đua, khen thưởng. Khi giao nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm để khi đánh giá, khen thưởng dễ dàng, chính xác, khách quan; khen thưởng phải đúng, trúng, kịp thời, công khai, minh bạch, chống tiêu cực, lợi ích nhóm.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, khẩn trương hoàn thành việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ đôn đốc các địa phương xây dựng, ban hành hướng dẫn thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng theo đúng quy định, thẩm quyền.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức các phong trào thi đua và rà soát khen thưởng các tổ chức, cá nhân nhân dịp Kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 80 năm thành lập Công an nhân dân; 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam..., đồng thời tổ chức tổng kết phong trào thi đua phòng, chống COVID-19.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng ban hành chỉ thị thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục có giải pháp hiệu quả thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số trong công tác thi đua, khen thưởng; trong đó khẩn trương sử dụng chữ ký tắt điện tử trong việc trình hồ sơ thi đua, khen thưởng.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành, cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức phát động và thực hiện tốt Đợt thi đua “500 ngày đêm quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thi đua hoàn thành thắng lợi các dự án đường bộ cao tốc."

Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục phát động, triển khai tích cực các phong trào thi đua; đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp, ngành tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI bảo đảm đúng tiến độ, thiết thực, hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền, biểu dương nhân rộng các phong trào thi đua, mô hình sáng tạo, hiệu quả, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; kết quả phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; động viên, tạo khí thế, niềm tin cả nước đi lên./.

Thủ tướng chủ trì Phiên họp lần thứ 8 Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Sáng 12/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 8 của Hội đồng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.