Thủ tướng yêu cầu Công an huyện Krông Pắc và Công an Đắk Lắk phải có tư duy, cách tiếp cận để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu.