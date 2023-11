Thua 0-2 trước Pohang Steelers, Hà Nội FC chia tay AFC Champions League 2023/24

Hà Nội FC nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước Câu lạc bộ Pohang Steelers. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tối 29/11, Hà Nội FC nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước Câu lạc bộ Pohang Steelers (Hàn Quốc) trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 tại Bảng J - AFC Champions League 2023/24.

Thay vì "nhồi nhét" đến 6 ngoại binh vào đội hình như ở trận đấu lượt đi, ở trận lượt về Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn chỉ sử dụng hai ngoại binh trong đội hình xuất phát là hậu vệ Damien Le Tallec và tiền vệ Brandon Wilson.

Tiền đạo đội trưởng Văn Quyết cũng ngồi dự bị, trong khi Tuấn Hải - cầu thủ đã ghi 3 bàn trong 2 trận gần nhất cho Hà Nội FC ở đấu trường Cúp C1 châu Á tiếp tục đá chính.

So với trận đấu lượt đi, Hà Nội FC nhập cuộc tốt và thi đấu tự tin hơn. Những áp lực đến từ Pohang Steelers cũng không quá lớn do Câu lạc bộ Hàn Quốc đã chắc chắn giành ngôi nhất bảng sau 4 trận toàn thắng, tạo khoảng cách 8 điểm so với đội xếp thứ hai.

Phút thứ 33, đội chủ nhà được hưởng phạt đền sau tình huống Văn Nam phạm lỗi với Hong Yu Sang trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Lee Ho Jae thực hiện cú đá hiểm hóc đưa bóng bật mép trong cột dọc đi vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho Pohang Steelers.

Tám phút sau hiệp hai bắt đầu, đội chủ nhà có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Từ tình huống đá phạt góc của Jun Ho Kim, hậu vệ Ha Chang Rae bật cao đánh đầu khi sau nhận đường chuyền ngược của đồng đội, nâng tỷ số lên 2-0 cho Đội bóng Hàn Quốc.

Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn lần lượt đưa Văn Quyết và Hùng Dũng vào sân với hy vọng tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, những pha dứt điểm của Văn Quyết ở phút 69 hay Xuân Mạnh ở phút thứ 78 đều đưa bóng đi vọt xà ngang.

Nhận thất bại 0-2 trước Pohang Steelers, Hà Nội FC chính thức nói lời chia tay với đấu trường AFC Champions League 2023/24 khi đã kém 4 điểm so với đội xếp thứ hai là Câu lạc bộ Urawa Red Diamonds (Nhật Bản).

Sau trận đấu này, Đội bóng Thủ đô sẽ trở lại sân nhà Hàng Đẫy để tiếp đón đối thủ Quy Nhơn Bình Định trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 4 V-League 2023/24. Trận đấu sẽ diễn ra vào 19 giờ 15 ngày 3/12.

Tại đấu trường AFC Champions League 2023/24, Hà Nội FC sẽ còn một trận đấu tại vòng bảng tiếp đón Câu lạc bộ Urawa Red Diamonds (Nhật Bản) trên Sân vận động Mỹ Đình vào 19 giờ ngày 6/12./.