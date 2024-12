Than khoáng sản Việt Nam vô địch Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2024

Than khoáng sản Việt Nam đã xuất sắc lên ngôi vô địch Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2024, sau chiến thắng nghẹt thở ở trận chung kết với tỉ số 1-0 trước Thái Nguyên T&T.

Trận đấu kết thúc với tỉ số chung cuộc 0-1 nghiêng về phía Than khoáng sản Việt Nam. (Nguồn: VFF)

Trận chung kết Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2024 là cuộc so tài đáng chú ý giữa Thái Nguyên T&T và Than khoáng sản Việt Nam. Sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng của bóng đá nữ Việt Nam, các cầu thủ của đội Thái Nguyên T&T thi đấu tự tin trước Than khoáng sản Việt Nam.

Hiệp 1 trận đấu diễn ra hấp dẫn khi Than khoáng sản Việt Nam và Thái Nguyên T&T chủ động chơi tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Dù vậy, các chân sút của hai đội vẫn chưa cho thấy sự sắc sảo cần thiết để khai thông thế bế tắc.

Bước sang hiệp 2, sự ăn ý và phẩm chất kĩ thuật của Than khoáng sản Việt Nam phần nào phát huy lợi thế. Dương Thị Vân và Nguyễn Thị Vạn tiếp tục cho thấy khả năng kiểm soát bóng tốt ở tuyến giữa.

Phút 79, Nguyễn Thị Vạn tăng tốc rất nhanh buộc hậu vệ Thái Nguyên T&T phạm lỗi trong vòng cấm. Chính tiền vệ sinh năm 1997 dứt điểm thành công mở tỉ số trận đấu cho Than khoáng sản Việt Nam.

Không còn gì để mất, Thái Nguyên T&T vùng lên tấn công, nhưng trong hơn 10 phút còn lại của trận đấu, nỗ lực của đội bóng Xứ chè không được đền đáp.

Trận đấu kết thúc với tỉ số chung cuộc 0-1 nghiêng về phía Than khoáng sản Việt Nam, qua đó giúp đội bóng Quảng Ninh lên ngôi vô địch giải đấu.

Kết thúc trận đấu, Ban Tổ chức đã trao giải Nhì và huy chương Bạc cho đội Thái Nguyên T&T; trao Cúp và huy chương Vàng cho tập thể đội bóng Than khoáng sản Việt Nam.

Trước đó ngày 12/12, đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng 4-1 trước Phong Phú Hà Nam và kết thúc giải đấu với vị trí thứ Ba. Đội Phong Phú Hà Nam giành vị trí thứ Tư.

Ở trận đấu cuối cùng của vòng phân hạng 5-6-7, không có bất ngờ nào xảy ra khi Hà Nội I giành chiến thắng 6-0 trước Sơn La. Như vậy, Hà Nội I xếp thứ 5, Sơn La xếp thứ 6 và Hà Nội II xếp thứ 7 chung cuộc./.

