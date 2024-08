Tối 30/7, Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đã khống chế thành công một đối tượng điều khiển xe mô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông và có hành vi đốt xe, chửi bới, lăng mạ cán bộ công an