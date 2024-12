Tinh thần 'Việt Nam hạnh phúc': Vượt qua khuôn khổ một cuộc thi

Tác phẩm “Hạnh phúc ngọt ngào” của tác giả Vũ Diệu Hoa giành Huy chương Vàng.

Ngày 11/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông long trọng tổ chức Lễ Khai mạc triển lãm và công bố giải thưởng Cuộc thi ảnh, video "Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam năm 2024."

Sau nhiều ngày làm việc nghiêm túc và công tâm, Hội đồng Giám khảo và Ban Tổ chức đã chọn ra được 60 video, 150 bức ảnh xuất sắc nhất để trưng bày tại triển lãm, trong đó 34 tác phẩm xuất sắc nhất được trao giải.

Trao giải cho 34 tác phẩm

Ở hạng mục Ảnh, tác phẩm “Hạnh phúc ngọt ngào” của tác giả Vũ Diệu Hoa giành Huy chương Vàng. Bức ảnh ngời sáng nụ cười của một cặp vợ chồng khuyết tật khi cùng tham gia giải chạy với con trai nhỏ của mình.

Huy chương Bạc thuộc về hai phóng viên ảnh Thông tấn xã Việt Nam: Trần Huy Hùng với chùm ảnh “Chạy đua trên công trường đường dây 500kV mạch 3” và Dương Giang với tác phẩm “Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cùng đạp xe dạo phố Hà Nội.”

Chùm ảnh “Chạy đua trên công trường đường dây 500kV mạch 3” của Trần Huy Hùng.

Tác phẩm được bình chọn nhiều nhất là “Tình bạn của những chàng trai trẻ H’mông” của tác giả Meynardo LB. Montealegre, Đại sứ Phippines tại Việt Nam.

Ông Montealegre cho biết bức ảnh được chụp tại Làng Văn hóa Lũng Cẩm, Mèo Vạc, Hà Giang vào mùa Xuân năm 2024. Khi bước vào làng, ông tình cờ bắt gặp các cậu bé H’mông đang chơi đùa, mỗi người cầm một nhạc cụ như một ban nhạc thực thụ. Họ đang nghỉ ngơi sau những giờ lao động phục vụ du khách đến tham quan ngôi làng.

“Điều thu hút sự chú ý của tôi là dáng vẻ thư thái của họ, những cuộc trò chuyện sôi nổi, tiếng cười vô tư lự và những câu chuyện mà những người bạn này đang chia sẻ với nhau, ánh lên trên nét mặt những nụ cười thật hồn nhiên,” ông Montealegre chia sẻ.

“Tình bạn của những chàng trai trẻ H’mông” của tác giả Meynardo LB. Montealegre.

Ở hạng mục Video, tác phẩm “Gia Lai - Miền sử thi” của tác giả Nguyễn Văn Hoàn giành Huy chương Vàng.

Chia sẻ về tác phẩm, tác giả Nguyễn Văn Hoàn cho biết: “Mỗi bước chân trên vùng đất này đều đưa bạn gần hơn đến với một nền văn hóa sử thi phong phú, nơi âm vang của những nhịp cồng chiêng vẫn dội lại trong không gian, làm sống dậy những câu chuyện truyền kỳ và niềm tự hào của các dân tộc địa phương. Gia Lai không chỉ là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá và mạo hiểm, mà còn là nơi để tìm hiểu sâu sắc về những giá trị văn hóa truyền thống đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.”

Tác phẩm được bình chọn nhiều nhất ở hạng mục này là “Check in Vietnam-Quảng bá bản đồ check in Hà Nội” của hệ sinh thái du lịch Check in Vietnam.

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), Check in Vietnam đã phát động chiến dịch vẽ “Bản đồ Check in Hanoi” hình ngôi sao tại 5 địa danh nổi tiếng của thủ đô là Hồ Gươm, Tháp Hàng Đậu, Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Cầu Chương Dương và Hoàng thành Thăng Long. Chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia của đông đảo của các bạn trẻ Thủ đô với hơn 600 video Tiktok được chia sẻ với gần 70 triệu view, tiếp cận hơn 11 triệu bạn trẻ.

Lan tỏa hình ảnh Việt Nam hạnh phúc

Đây là năm thứ hai Cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc” được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên Nền tảng quảng bá hình ảnh Việt Nam tại địa chỉ: https://vietnam.vn.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh những người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc, bà con kiều bào ta ở nước ngoài, và bạn bè quốc tế ứng dụng công nghệ số vào sáng tác ảnh và video về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Sức sáng tạo, sức sống mạnh mẽ của nhân dân từ cuộc thi lần thứ nhất năm 2023 đã được lan toả ra toàn quốc và thế giới. Sau lễ trao giải thưởng năm ngoái, Bộ Thông tin và truyền thông đã tổ chức 15 triển lãm ở trong và ngoài nước và chuyển giao để các bộ, ban, ngành Trung ương và nhiều địa phương tổ chức triển lãm tại các hoạt động đối ngoại lớn.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá, nhiều tác giả có những góc nhìn, tuy rằng không chuyên nghiệp nhưng sinh động, rất gần với thực tế cuộc sống, phản ánh muôn vẻ trong khái niệm hạnh phúc. Mặc dù phim rất ngắn, những bức ảnh chụp bằng điện thoại, nhưng tác giả vẫn kể được câu chuyện sinh động về cuộc sống quanh mình.

“Công nghệ số giúp con người ghi nhận, lưu giữ và chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc mà mình nhận thấy. Hạnh phúc là điều lớn lao nhưng ở ngay trong chúng ta. Hạnh phúc thân thuộc và giản dị. Đôi khi chúng ta có hạnh phúc mà lãng quên hoặc đi qua mà không biết. Cuộc thi ảnh và video ‘Việt Nam hạnh phúc’ truyền đi thông điệp hãy lưu lại những khoảnh khắc có vui, có buồn nhưng đều hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn,” Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo Báo cáo Hạnh phúc thế giới 2024 công bố vào ngày 20/3/2024, Việt Nam lọt vào top 10 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ hạnh phúc nhất châu Á. Việt Nam giữ vị trí thứ 54 trên toàn cầu, tăng 11 bậc so với năm 2023.

"Trong hành trình của hạnh phúc ấy của sự đóng góp của nhân dân và Lễ trao giải 'Happy Vietnam 2024' thể hiện một phần những đóng góp đó. Đây là minh chứng cho sức lan tỏa của tinh thần 'Happy Vietnam' đã vượt qua khuôn khổ của một cuộc thi, một quốc gia, một khu vực," Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.

Đại diện Cơ quan Thường trực Cuộc thi, ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho hay cuộc thi là minh chứng sống động thể hiện sự quan tâm sâu sắc, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, lấy người dân làm trung tâm, trên tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau."

Cuộc thi tạo cơ hội cho người dân cả nước, bà con kiều bào ở nước ngoài, bạn bè quốc tế thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và tâm huyết trong việc sáng tác ảnh, video quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Qua đó, khơi dậy khát vọng phát triển quốc gia phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong thời đại mới./.

Sau gần 7 tháng phát động (từ ngày 20/3 đến 15/10), Cuộc thi đã thu hút được tổng số 6.863 tác giả tham gia với 10.327 tác phẩm ảnh và video, trong đó có 9.657 tác phẩm ảnh và 670 tác phẩm video. Trong số các tác giả tham gia có 581 tác giả quốc tế, 265 tác giả Việt Nam ở nước ngoài với gần 1.000 tác phẩm và hơn 50% tác giả đã từng tham gia Cuộc thi năm 2023. Tổng giá trị giải thưởng của cả 2 hạng mục ảnh và video lên tới gần 400 triệu đồng, trong đó có 2 Huy chương Vàng; 4 Huy chương Bạc; 6 Huy chương Đồng, 20 Giải Khuyến khích. Giá trị giải thưởng: Huy chương Vàng 70 triệu đồng; Huy chương Bạc 20 triệu đồng; Huy chương Đồng 10 đồng; Giải khuyến khích 5 triệu đồng và các giải thưởng phụ khác. Sau Lễ trao giải, các tác phẩm được lựa chọn sẽ tiếp tục được đem đi trưng bày triển lãm ở trong và ngoài nước, phục vụ công tác truyền thông quảng bá về những thành tựu đảm bảo quyền con người của Việt Nam trong năm 2025. Cuộc thi nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ các đơn vị tài trợ : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Ngân hàng Quân đội (MB), Công ty cổ phần Tập đoàn bất động sản TLG, SALA LAW FIRM, DR. HUYGIANG...