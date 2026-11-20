Sáng 20/11/2026, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự cuộc gặp gỡ thanh niên Việt Nam-Trung Quốc tham gia Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam" tại Vân Nam.