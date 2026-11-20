Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ thanh niên tham gia Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam" tại Trung Quốc
Sáng 20/11/2026, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự cuộc gặp gỡ thanh niên Việt Nam-Trung Quốc tham gia Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam" tại Vân Nam.
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