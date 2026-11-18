Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Peru, đồng thời đề nghị tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Sáng 18/11, tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, bên lề Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Peru Keiko Fujimori.

Hai nhà lãnh đạo vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước sau 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Peru, đồng thời đề nghị tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Peru.

Tổng thống Keiko Fujimori bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế số, thương mại nông sản, năng lượng và khai thác khoáng sản; hoan nghênh doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Peru.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, CPTPP và APEC.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Peru thăm Việt Nam và dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc. Tổng thống Keiko Fujimori trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sớm thăm cấp Nhà nước tới Peru; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui vẻ nhận lời./.