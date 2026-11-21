Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chuyến thăm thể hiện tình cảm hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc, đồng thời tin tưởng sẽ tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển.

Sáng 21/11, tại Nhà Quốc hội, sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Trong không khí hữu nghị, chân thành và tin cậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Ilham Aliyev và Đoàn đại biểu cấp cao Azerbaijan thăm Việt Nam; khẳng định chuyến thăm thể hiện tình cảm hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc, đồng thời tin tưởng sẽ tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả./.

Tuyên bố chung Việt Nam-Azerbaijan TTXVN trân trọng giới thiệu “Tuyên bố chung của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan.”