Chiều 18/11, tại Trung Quốc, nhân dịp dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ-APEC và lãnh đạo nhiều tập đoàn hàng đầu.

Nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, chiều 18/11, tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đoàn Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ-APEC cùng lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu như Boeing, Google, HP, Pfizer, Mastercard, P&G....

Tại cuộc tiếp, bà Suzanne Clark, Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ và đại diện các tập đoàn đánh giá cao tiềm năng thị trường Việt Nam cũng như tiến triển đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Ấn tượng trước những đột phá về thể chế và môi trường đầu tư, các doanh nghiệp Hoa Kỳ khẳng định mong muốn mở rộng dự án vào các lĩnh vực công nghệ, kinh tế số, hàng không, tiêu dùng, dược phẩm, tài chính-ngân hàng; đồng thời cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong Năm APEC 2027.

Phát biểu tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh bước tiến vượt bậc của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ sau hơn ba thập kỷ. Đồng chí chia sẻ, Việt Nam đang chuyển mạnh sang mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, bền vững; đặt mục tiêu tăng trưởng “2 con số” giai đoạn 2026-2030, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá hàng đầu.

Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án công nghệ và giá trị gia tăng cao, gắn với phát triển nhà cung cấp trong nước để đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Định hướng nâng tầm hợp tác thương mại, tạo đột phá khoa học-công nghệ và tài chính-đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đang nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán, mở rộng vốn hợp tác công-tư và xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Cam kết bảo hộ quyền lợi và duy trì chính sách ổn định cho nhà đầu tư, đồng chí mong muốn doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy quan hệ song phương và đồng hành cùng Năm APEC 2027 tại Việt Nam.