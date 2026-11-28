Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố, vun đắp quan hệ láng giềng tốt đẹp, bền vững lâu dài với Campuchia.

Chiều 28/11, tại Trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhân dịp Thủ tướng sang dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11 tại Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chào mừng Thủ tướng Hun Manet tham dự các Hội nghị cấp cao CLMV-12 và ACMECS-11; đánh giá cao những thành tựu phát triển của Campuchia, chúc mừng Campuchia tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc vun đắp quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia; nhấn mạnh tình đoàn kết, gắn bó và sự giúp đỡ lẫn nhau trong lịch sử là nền tảng quý báu của quan hệ hai nước. Việt Nam luôn ủng hộ Campuchia ổn định, phát triển và thịnh vượng, coi sự phát triển của mỗi nước có ý nghĩa quan trọng đối với nước kia./.