Sáng 25/11, tại Trụ sở phường Hoàn Kiếm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri 10 phường (Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa) sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Cùng dự có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc

Tại Hội nghị, sau khi nghe Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và thông báo trả lời những kiến nghị trong đợt tiếp xúc cử tri lần trước, các cử tri phát biểu ý kiến bày tỏ phấn khởi trước thành công của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; tin tưởng Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định hàng loạt quyết sách nhằm kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo động lực và không gian phát triển mới cho đất nước.

Cử tri phản ánh bên cạnh những người cao tuổi được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, vẫn còn một bộ phận người cao tuổi không có lương hưu, không có nguồn thu nhập ổn định.

Cử tri đề xuất lộ trình mở rộng đối tượng thụ hưởng trợ cấp, trong đó, cần xem xét nhóm người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu, không có nguồn thu nhập ổn định, có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ trong thời gian qua đối với việc đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược quốc gia, đặc biệt là các công trình, dự án giao thông trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, cử tri đề nghị cho biết có những giải pháp gì để tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, sớm đưa công trình vào khai thác, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Cử tri phản ánh việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, cùng những vấn đề về việc làm, thu nhập, nhà ở và chất lượng cuộc sống đang tác động trực tiếp đến thế hệ trẻ; mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp đối với cán bộ Đoàn ở cấp xã, phường và đội ngũ Bí thư Chi đoàn tổ dân phố.

Cử tri đề nghị thành phố quan tâm, sớm hoàn thiện cơ chế khai thác tài sản công, nhà đất, thiết chế văn hóa, không gian công cộng phục vụ hoạt động sáng tạo; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nghệ nhân, tổ chức xã hội liên doanh, liên kết, bảo đảm đúng mục đích, công khai, minh bạch, không thất thoát tài sản Nhà nước.

Đồng tình hoàn thiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cử tri đề nghị Trung ương và thành phố tiếp tục quan tâm kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; kịp thời hướng dẫn thống nhất, đồng bộ, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, để các quy định đi vào cuộc sống.

Cử tri cho rằng hiện có nhiều phần mềm, ứng dụng thiếu liên thông; đề nghị Trung ương và thành phố rà soát, đánh giá tổng thể hiệu quả các phần mềm, ứng dụng; kiên quyết cắt bỏ ứng dụng trùng lặp, kém hiệu quả; xây dựng lộ trình, giải pháp kỹ thuật hợp nhất về một nền tảng số duy nhất, dùng chung, liên thông dữ liệu từ Trung ương tới cấp xã, phường, để người dân chỉ cần một ứng dụng và cán bộ chỉ nhập dữ liệu một lần.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và lời thăm hỏi đối với những người bị thương trong vụ nổ xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội vào sáng 24/11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thành phố tiếp tục khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả để nhân dân sớm ổn định cuộc sống, an tâm lao động, sản xuất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng thành phố, đồng thời đề nghị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, hạn chế tình trạng cháy nổ xảy ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc với cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao đổi kiến nghị của cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ kiến nghị Chính phủ đánh giá việc thực hiện chính sách ở đô thị, tính cả chi phí sinh hoạt và khả năng ngân sách khi đề xuất lộ trình mở rộng diện hưởng, giảm dần tuổi hưởng trợ cấp; đề nghị, thành phố và Thành đoàn cần xem xét chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng nghiệp vụ, nhất là với Bí thư chi đoàn tổ dân phố. Thành phố cần hướng dẫn phường khai thác tài sản công đúng mục đích, công khai việc hợp tác, hỗ trợ chuyên môn và kinh phí, bảo vệ quyền của người sáng tạo.

Các bộ và thành phố cần kết nối dữ liệu, dùng lại thông tin đã xác thực và bảo vệ thông tin cá nhân. Giấy tờ còn hạn, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, cơ quan giải quyết không được yêu cầu người dân đổi lại chỉ vì sắp xếp bộ máy.

Về một số dự án, Hà Nội phải sớm chuẩn bị mặt bằng, thông tin cho các hộ có đất dự kiến thu hồi về phương án và tiến độ để người dân thu xếp cuộc sống. Thành phố đã có Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Hà Nội lựa chọn việc gì để đầu tư trước cũng phải tính đến lợi ích của cả vùng và cả nước.

Nâng cao chất lượng sống lấy người dân làm trung tâm

Từ những điều cử tri quan tâm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Hà Nội phát triển phải mở thêm cơ hội cho các địa phương trong vùng. Khi chuẩn bị một tuyến vành đai hay đường sắt đô thị, Hà Nội cần bàn với các địa phương lân cận xem dọc tuyến có thể hình thành những trung tâm sản xuất, dịch vụ nào. Các bên cần thống nhất điểm kết nối, đoạn nào làm trước và khi nào có thể đưa vào sử dụng.

Hà Nội phải đóng góp nhiều hơn vào sức cạnh tranh của đất nước bằng tri thức, công nghệ và sức sáng tạo của người Việt Nam. Hà Nội có nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, nhiều kỹ sư và doanh nhân giỏi, nhưng kết quả nghiên cứu còn chậm đi vào sản xuất. Muốn giữ được mức tăng trưởng cao qua nhiều năm, phải giúp doanh nghiệp làm ra sản phẩm có giá trị cao hơn và người lao động có tay nghề được trả công xứng đáng. Với những nghề đã làm nên danh tiếng của Hà Nội, sự gắn kết giữa người thợ giỏi với người thiết kế và người am hiểu thị trường cũng giúp sản phẩm có giá trị cao hơn, giúp lớp trẻ sống được bằng nghề.

Mỗi bước phát triển của Thủ đô phải nâng chất lượng sống của người dân và gìn giữ những giá trị làm nên Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ ngay từ khi duyệt quy hoạch khu dân cư mới, phải dành đất cho trường học, trạm y tế và sân chơi. Người dân ngoại thành cũng cần những dịch vụ thiết yếu có chất lượng ngay nơi mình sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý thành phố phải bàn phương án với dân khi chỉnh trang khu phố cũ, hãy lắng nghe những người đã gắn bó lâu năm với khu phố. Với nhà ở xã hội, người dân cần được biết tiêu chí xét chọn, khả năng thuê hoặc thuê mua với thu nhập của mình, quãng đường từ nơi ở mới đến chỗ làm và trường học, bệnh viện. Để một dòng sông đi qua nhiều phường sạch trở lại, thành phố phải tổ chức thu gom và xử lý nước thải dọc cả dòng sông.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Hà Nội được trao quyền chủ động hơn thì trách nhiệm trước nhân dân về đất đai và từng đồng ngân sách cũng lớn hơn. Thành phố cần tập trung vốn cho những hạng mục còn thiếu để đưa cả công trình vào sử dụng. Khi báo cáo trước Hội đồng nhân dân và cử tri, người đứng đầu cơ quan chủ quản cần nói rõ công trình đã làm đến đâu, vướng ở khâu nào, ai phải giải quyết và bao giờ có thể hoàn thành đưa vào sử dụng. Người dân có quyền biết dự án nào tiếp tục, dự án nào phải điều chỉnh và ai có trách nhiệm trả lời. Với trụ sở dôi dư sau sắp xếp, thành phố cần công khai phương án sử dụng, xem xét nhu cầu trường học, nơi chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, những thiết chế văn hóa ở chính địa bàn còn thiếu.

Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố phải giao đủ thẩm quyền, bố trí đủ người và kinh phí để cơ sở làm được. Một cách làm đã được kiểm nghiệm ở Hà Nội, giúp người dân bớt khó khăn, giúp Nhà nước sử dụng tốt hơn nguồn lực công, có thể có ích cho nhiều địa phương trong cả nước./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI Sáng 25/11, tại phường Hoàn Kiếm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri 10 phường (Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa) sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.