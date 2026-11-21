Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev
Sáng 21/11, tại Hà Nội, sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev.
Sáng 21/11, tại Hà Nội, sau hội đàm chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc: Bảo Hà-Lai Châu, đoạn Bảo Hà-Tân Phong; cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum; cao tốc Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.
Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) sau chỉnh lý gồm 9 phần, 37 chương, 527 điều; trong đó có 36 điều bổ sung mới, 300 điều sửa đổi, bổ sung và 191 điều giữ nguyên.
Sáng 21/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân.
Nghị quyết điều chỉnh 40,06 km2 diện tích tự nhiên, với quy mô dân số 1.057 người, tại khu vực của xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội quản lý.
Kết quả biểu quyết bằng hình thức bấm nút điện tử cho thấy, có 473/481 Đại biểu quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua luật này.
Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI ghi dấu nỗ lực đổi mới lập pháp, tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn. Thể chế phải trở thành động lực tăng trưởng, đồng thời phát huy tiềm năng, trách nhiệm của từng địa phương trên cả nước.
Sau chất vấn, cam kết của Chính phủ phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, có thời hạn và căn cứ kiểm chứng; theo dõi đến cùng kết quả thực hiện là yêu cầu cốt lõi trong hoạt động giám sát của Quốc hội.
Sáng 21/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua nhiều dự án luật và nghị quyết quan trọng.
Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chính thức chuyển giao trọng trách điều phối Diễn đàn trong năm tới cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Ngày 21/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 28 luật, nghị quyết. Từ 15 giờ 00: Quốc hội họp phiên bế mạc và được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc Kỳ họp.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng hội đàm với Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, đề xuất nhiều định hướng thúc đẩy nâng tầm quan hệ song phương, mở rộng hợp tác trên lĩnh vực như khoa học công nghệ, chuyển đổi số.
Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, Lực lượng vũ trang Hải Phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai, ghi dấu những cống hiến trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong rằng những thành quả hợp tác sẽ giúp cho nhân dân hai nước thêm tin cậy, gắn bó, cùng vun đắp cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn tới.
Ngày 20/11, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn đã tiếp Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam và đoàn tình nguyện viên cao cấp Nhật Bản, đồng thời đánh giá cao sự phát triển quan hệ hợp tác Việt-Nhật.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các bạn trẻ trở thành những sứ giả lan tỏa mạnh mẽ câu chuyện về tình đoàn kết đồng chí, anh em thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc Việt Nam-Trung Quốc.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc làm việc với lãnh đạo tỉnh Vân Nam, trao đổi kinh nghiệm đào tạo cán bộ, phát triển nhân tài và thúc đẩy hợp tác giáo dục, khoa học công nghệ.
Ngày làm việc thứ 26, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI thông qua nhiều luật quan trọng, trong đó có các luật về hình sự, an ninh dữ liệu, luật Đầu tư, Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Bên cạnh các dự án công nghệ chiến lược, Luật bổ sung cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lao động, khấu hao nhanh tài sản cố định nhằm thúc đẩy phát triển khu công nghiệp sinh thái và dự án xanh.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhận định kết quả quan trọng của Tuần lễ Cấp cao APEC tại Thâm Quyến là điều kiện thuận lợi để Việt Nam phát huy và mở ra không gian hợp tác mới trong Năm APEC Việt Nam 2027.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev nhất trí tăng cường hợp tác nghị viện, thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại, năng lượng, logistics và giao lưu nhân dân.
Chủ tịch AIPA-47 bày tỏ tin tưởng AIPA sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên cơ sở các nguyên tắc nền tảng của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân.
Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được thông qua với 463/472 đại biểu tán thành, quy định nhiều nội dung mới về hình phạt tử hình, trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại và các hành vi phạm tội mới.
Tại cuộc hội kiến ngày 20/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Ilham Aliyev thống nhất khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác, nhất là trong lĩnh vực dầu khí và kết nối vận tải liên khu vực.
Chuyến công tác thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định hình ảnh một Việt Nam cởi mở, năng động, sẵn sàng đồng hành cùng APEC 2027 kiến tạo tương lai chung và đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đi vào chiều sâu thiết thực, hiệu quả.
Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu đề nghị hoàn thiện chính sách theo hướng tạo điều kiện để nông dân tiếp cận công cụ phòng ngừa rủi ro giá cả, ổn định thu nhập và chủ động trong sản xuất
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao hoạt động của Quỹ Heydar Aliyev; cảm ơn Phó Tổng thống thứ nhất, Phu nhân Tổng thống Azerbaijan Mehriban Aliyeva đã dành sự quan tâm, hỗ trợ Việt Nam.
Dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi) được chỉnh lý theo hướng phân định rõ phạm vi, siết quy trình ký kết và tăng trách nhiệm giải trình, phòng ngừa rủi ro pháp lý ở các cấp, ngành và địa phương.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Đại sứ Hoa Kỳ Jennifer Wicks tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy hợp tác nghị viện hai nước, tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc giữa hai bên.
Đổi mới tư duy lập pháp, tăng cường phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ là yêu cầu để nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, kiến tạo không gian phát triển, đưa các quyết sách sớm đi vào cuộc sống.
Sáng 20/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, biểu quyết thông qua 5 luật, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.