Sau chất vấn, cam kết của Chính phủ phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, có thời hạn và căn cứ kiểm chứng; theo dõi đến cùng kết quả thực hiện là yêu cầu cốt lõi trong hoạt động giám sát của Quốc hội.