Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những dấu ấn trong lòng dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhắc nhở lực lượng Công an Nhân dân phải luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, phải làm cho dân ngày càng tin Công an hơn, ngày càng giúp đỡ Công an hơn.