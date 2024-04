Tổng cục Thuế: Trên 18.000 tỷ đồng miễn giảm tiền thuế và thuê đất trong quý 1

Luỹ kế 3 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 490.196 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 9/4, Tổng cục Thuế thông tin trong ba tháng đầu năm, ngành thuế đã thực hiện miễn giảm thuế và tiền thuê đất cho người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng số tiền ước đạt 18.012 tỷ đồng. Trong số đó, số tiền giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng khoảng 8.200 tỷ đồng, giảm mức thuế bảo vệ môi trường khoảng 9.812 tỷ đồng.

Bắt đầu xét xử 27 bị cáo trong vụ bê bối trốn thuế “Hồ sơ Panama” Năm 2016, tổng cộng 11,5 triệu tệp dữ liệu từ Công ty Mossack Fonseca được tiết lộ với Tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức và báo này đã chia sẻ với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế.

Ngoài ra, Cơ quan Thuế cho biết trong quý 1, toàn ngành đã ban hành 4.472 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền là 31.892 tỷ đồng, bằng 18,7% dự toán và tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh đó, Cơ quan Thuế đã thực hiện 6.849 cuộc thanh tra, kiểm tra kể từ đầu năm đến nay và đạt 10,3% kế hoạch cả năm, bằng 100,7% so với cùng kỳ năm 2 ngoái. Ngoài ra, ngành Thuế cũng kiểm tra được 64.079 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 80% so với cùng kỳ.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Cơ quan Thuế đã kiến nghị xử lý số tiền lên tới 6.019 tỷ đồng. Theo đó, tổng số tiền thuế thu vào ngân sách là 1.065 tỷ đồng, bằng 50,5% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Mặt khác, ngành thuế cho hay công tác thu nợ thuế trong quý đạt 26.868 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm 31/3, tổng số tiền nợ thuế trên cả nước còn đến 186.022 tỷ đồng, đáng nói là đã tăng 27,7% so với cùng kỳ và tăng 9,4% so với thời điểm ngày 31/12/2023; trong đó nợ có khả năng thu chiếm 55,6% tổng số tiền thuế nợ. Theo ngành Thuế, tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên dự toán thu năm 2024 ở mức 9,2%.

Tính chung, trong 3 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 490.196 tỷ đồng, bằng 116,9% so với dự toán quý 1 và bằng 33% so với dự toán năm, tăng 10,9% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa đạt 474.460 tỷ đồng./.