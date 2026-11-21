Chiều 21/11, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 19-21/11, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Azerbaijan đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ (Hà Nội).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.

Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo đã hội đàm; thông qua Tuyên bố chung của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan; chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan chức năng hai nước, gồm các biên bản ghi nhớ về: phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đánh giá, phát triển, triển khai dự án điện mặt trời và dự án điện gió; giữa Văn phòng Chủ tịch nước (Việt Nam) và Văn phòng Tổng thống (Azerbaijan).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có các cuộc hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, Lãnh đạo Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Ilham Aliyev cùng Đoàn đại biểu cấp cao Azerbaijan thăm chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm thể hiện tình cảm hữu nghị tốt đẹp, nồng ấm giữa hai nước, đồng thời tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới, đưa quan hệ Việt Nam-Azerbaijan phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân Azerbaijan trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng Azerbaijan đã đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch Hội nghị về Phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) và được các nước thành viên tín nhiệm gia hạn nhiệm kỳ Chủ tịch CICA giai đoạn 2026-2028; đề nghị hai bên tiếp tục phát huy các lĩnh vực hợp tác truyền thống như kinh tế-thương mại, năng lượng-dầu khí, quốc phòng-an ninh, văn hóa, thể thao và du lịch; đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, giàu tiềm năng như đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ; phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2027), tiếp tục tạo xung lực mạnh mẽ cho hai bên triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam-Azerbaijan phát triển thực chất, hiệu quả.

Tổng thống Ilham Aliyev bày tỏ vinh dự được thăm lại Việt Nam, cùng sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Tổng thống và Đoàn đại biểu cấp cao Azerbaijan; nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam năm 2014, chúc mừng những thành tựu phát triển toàn diện mà Việt Nam đạt được, qua đó ngày càng khẳng định vai trò, vị thế quan trọng tại khu vực và trên trường quốc tế.

Tổng thống Azerbaijan đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương thời gian qua, nhất là sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Azerbaijan và việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược tháng 5/2025.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác năng lượng-dầu khí trong bối cảnh tình hình hiện nay, hai bên nhất trí khuyến khích doanh nghiệp hai nước thành lập liên doanh, tham gia đầu tư vào các dự án năng lượng sạch, năng lượng mới, năng lượng tái tạo có tính khả thi, bảo đảm hài hòa lợi ích và truyền thống hợp tác tốt đẹp đã có; xác định các biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, trong đó chú trọng vai trò điều phối quan trọng của cơ chế Ủy ban liên Chính phủ và việc không ngừng hoàn thiện các cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương; tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đảng Azerbaijan Mới và Đảng Cộng sản Việt Nam; nhất trí tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước, trong đó chú trọng trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và giám sát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác song phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp bà Mehriban Aliyeva, Phó Tổng thống thứ nhất Azerbaijan, Phu nhân Tổng thống Ilham Aliyev.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã có cuộc gặp gỡ thân tình với Phó Tổng thống thứ nhất Azerbaijan, Phu nhân Tổng thống Mehriban Aliyeva tại ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây, Hà Nội. Hai Phu nhân cùng thưởng trà, nghe ca trù và thưởng lãm áo dài truyền thống Việt Nam./.

Tuyên bố chung Việt Nam-Azerbaijan TTXVN trân trọng giới thiệu “Tuyên bố chung của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan.”