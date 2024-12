TP Hồ Chí Minh phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 8.500 USD trong 2025

Quang cảnh thành phố Hồ Chí Minh. (Nguồn: TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trên 10%; tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD trong năm 2025.

Đó là một số chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2025 được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X thông qua ngày 11/12 tại Kỳ họp thứ 20.

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất chủ đề năm 2025 của Thành phố Hồ Chí Minh là “Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh-gọn-mạnh- hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của thành phố.”

Năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung phát huy hiệu quả, hiệu lực hơn nữa những thuận lợi, thời cơ, nhất là đối với các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, công tác quản lý và triển khai quy hoạch; tăng cường huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn lực; phát huy những kết quả đạt được trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng về giao thông, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, y tế, giáo dục và đào tạo, nhất là các dự án trọng điểm về liên kết vùng.

Thành phố tận dụng lợi thế về hạ tầng, thị trường, nhân lực và điều kiện đặc thù để phát triển mạnh kinh tế số; thúc đẩy tương tác giữa chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện hiệu quả chính quyền đô thị.

Cùng với đó, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; củng cố tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế cơ bản như: kinh tế số đóng góp khoảng 25% trong GRDP; tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 35% trong GRDP; tỷ lệ chi đầu tư cho khoa học và công nghệ của xã hội đạt trên 1%/GRDP; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt 7%.

Về chỉ tiêu văn hóa-xã hội năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đạt tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đạt 87,2%; tạo việc làm mới cho 140.000 lao động; tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%; giảm 0,04% tỷ lệ hộ nghèo trên tổng số dân thành phố (giảm 1.114 hộ nghèo) và giảm 0,13% tỷ lệ hộ cận nghèo trên tổng số dân thành phố (giảm 3.553 hộ cận nghèo); thành phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia; không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố.”

Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu đạt tỷ lệ 21 bác sỹ/10.000 dân; 42 giường bệnh/10.000 dân; đạt 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi); 100% trẻ trong độ tuổi đến trường đều được đi học…

Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để đạt được những mục tiêu đã đề ra cho năm 2025, trong đó nhấn mạnh đến yêu cầu thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư xây dựng Thành phố; tập trung phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; phát triển các ngành kinh tế chủ lực có giá trị gia tăng cao…

Đồng thời tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố; triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, tôn giáo, dân tộc, xử lý có hiệu quả các nhân tố ảnh hưởng đến an ninh chính trị, không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn…

Năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực đạt 18/21 chỉ tiêu thành phần kinh tế-xã hội, trong đó một số đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP năm 2024 đạt 7,17%, gần đạt kế hoạch đề ra (7,5 - 8,5%).

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh khoa học công nghệ vào phát triển công nghiệp, bốn ngành công nghiệp trọng yếu tiếp tục là động lực tăng trưởng; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2024 ước tăng 7,3% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng tăng 10,7%; kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 46 tỷ USD tăng 8,3%; thu ngân sách nhà nước ước đạt 502.000 tỷ đồng, đạt 104% dự toán năm, tăng 12% so với cùng kỳ.

Dịp này, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội của Tp. Hồ Chí Minh năm 2025./.

