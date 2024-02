Trong 4 ngày, gần 87.000 bệnh nhân được điều trị khỏi, về nhà ăn Tết

Y, bác sỹ, nhân viên y tế miệt mài, ngày đêm chăm sóc, điều trị cho những bệnh nhi sơ sinh được mạnh khỏe. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Chiều 12/2, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, báo cáo tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn, ngộ độc của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các trường đại học, 63 Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Y tế ngành trên toàn quốc cho biết, sau 4 ngày nghỉ Tết (từ 7 giờ ngày 29 Tết đến 7 giờ ngày mùng 3 Tết Giáp Thìn 2024), số ca khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông giảm 12,7%, số ca nhập viện liên quan đến tai nạn giao thông giảm nhẹ 0,7%.

Số ca tử vong do tai nạn giao thông giảm 15,9%. Trong khi đó, số ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng 35,9%.

Tính từ 7 giờ ngày 11/2 đến 7 giờ ngày 12/2 (mùng 3 Tết), cả nước có 53 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, nhiều hơn 4 ca so với cùng ngày Tết Quý Mão 2023, trong đó 29 ca phải nhập viện theo dõi và điều trị.

Sau 4 ngày nghỉ Tết, 507 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 134 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023. Cơ sở y tế ghi nhận bổ sung một trường hợp tử vong do pháo nổ ngày 9/2.

Nạn nhân 15 tuổi (ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) nhập viện trong tình trạng đa tổn thương do pháo nổ, chấn thương sọ não, chấn thương ngực-bụng kín, chấn thương nhãn cầu hai bên, vết thương bỏng độ 3,4 toàn thân, diện tích 80%...

Trong thời điểm này, số lượt khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông là 4.375 trường hợp, giảm 28,7% so với cùng ngày Tết Quý Mão 2023. Số ca phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 1.764 trường hợp, giảm 7,5%; chuyển tuyến trên điều trị 451 trường hợp.

Như vậy, 4 ngày nghỉ Tết đã có 6.230 trường hợp tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị, chiếm 40,3% trong tổng số khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, giảm nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến 7 giờ ngày 12/2, các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước đang chăm sóc, điều trị 104.616 bệnh nhân.Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 49.883 bệnh nhân, tăng 9,0%, trong đó 26.091 bệnh nhân phải nhập viện điều trị nội trú (chiếm 53%), giảm 3,4% so với cùng ngày Tết Quý Mão 2023.

Các cơ sở y tế đã chuyển viện cho 2.403 bệnh nhân, thực hiện 2.733 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó 542 ca phẫu thuật cấp cứu do tai nạn các nguyên nhân. Các bác sỹ cũng đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 2.850 trẻ chào đời và cho xuất viện 13.665 bệnh nhân điều trị khỏi về nhà ăn Tết.

Tổng hợp sau 4 ngày nghỉ Tết cho thấy, số bệnh nhân đến khám, cấp cứu tại các cơ sở y tế là 251.656 trường hợp, tăng 28,8%; trong đó 87.672 trường hợp nhập viện nội trú, giảm 0,1%; có 10.052 ca đẻ, mổ đẻ tại cơ sở y tế; 86.902 bệnh nhân khỏi bệnh được ra viện về nhà ăn Tết , tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cục Quản lý khám, chữa bệnh cho biết, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, bảo đảm thường trực cấp cứu cho nhân dân.

Trước đó, để tăng cường các biện pháp bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân như tổ chức thường trực 24/24 giờ, có phương án bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị... để tổ chức cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, sẵn sàng cấp cứu ngoại viện hỗ trợ tuyến dưới khi cần.../.

Các bác sỹ thực hiện gần 7.300 ca phẫu thuật cấp cứu trong 3 ngày nghỉ Tết Tổng số bệnh nhân điều trị sau 3 ngày nghỉ Tết là 109.840 người, tăng 14,7% so với cùng kỳ Tết 2023. Tổng số ca phẫu thuật là 7.291 ca, trong đó phẫu thuật cấp cứu là 1.908 ca, tăng 11%.