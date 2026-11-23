Ngày 23/11, tại Đại học Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp, kết nối trực tuyến đến 99 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố trong phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời đề nghị Cần Thơ xây dựng quy hoạch có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm phát triển đồng bộ, bền vững, gắn với liên kết vùng; xác định rõ tiềm năng, lợi thế để tập trung nguồn lực đầu tư, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị thành phố đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát huy vai trò của các trường đại học, cơ sở nghiên cứu và đội ngũ nhà khoa học; tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, gắn nghiên cứu với ứng dụng thực tiễn.

Bà Đỗ Thị Mai Anh, cử tri phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ phát biểu. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Cần Thơ cần khai thác hiệu quả lợi thế về lúa gạo, trái cây, thủy sản; đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ để phát triển các sản phẩm chủ lực. Thành phố cần chú trọng quy hoạch vùng sản xuất có quy mô phù hợp, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư, phát huy vai trò trung tâm trong phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cũng đề nghị thành phố tiếp tục rà soát việc phân cấp, phân quyền, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm, nhất là ở cấp xã; bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Đối với kiến nghị của cử tri, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cơ quan chức năng rà soát, giải quyết và trả lời cụ thể, nhất là những vấn đề tồn đọng kéo dài.

Các đại biểu Quốc hội thành phố nghiêm túc tiếp thu, theo dõi việc giải quyết kiến nghị; đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng thành phố và vùng Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng phát triển.

Tại hội nghị, sau khi nghe Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Đào Chí Nghĩa thông tin kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn tại kỳ họp, cử tri bày tỏ đồng tình với những quyết sách quan trọng của Quốc hội; kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế-xã hội.

Trong lĩnh vực đầu tư công, cử tri đề nghị tăng cường giám sát, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu; đẩy mạnh phân cấp, tạo điều kiện để địa phương chủ động điều chỉnh dự án, điều chuyển vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Cử tri cũng kiến nghị có chính sách thúc đẩy kinh tế tư nhân, kinh tế số, kinh tế đêm; khai thác hiệu quả không gian công cộng, bến thủy nội địa ven sông Hậu gắn với phát triển du lịch, dịch vụ.

Đối với khoa học, công nghệ và liên kết vùng, cử tri đề xuất cơ chế đặc thù thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo tại Đồng bằng sông Cửu Long; ưu tiên đầu tư cơ sở nghiên cứu, thu hút nhân lực chất lượng cao, tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Đồng thời, hoàn thiện cơ chế điều phối nguồn lực phát triển hạ tầng logistics và chuỗi giá trị nông sản trong vùng.

Các vấn đề dân sinh cũng được nhiều cử tri quan tâm, trong đó có xử lý dứt điểm các bãi rác lộ thiên, đầu tư hệ thống xử lý rác thải, nước thải, khắc phục ô nhiễm kênh rạch và có giải pháp chống ngập lâu dài cho các đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại Đại học Cần Thơ. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Cử tri kiến nghị mở rộng danh mục thuốc bảo hiểm y tế, đơn giản hóa thủ tục chuyển tuyến; hỗ trợ toàn bộ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, người khuyết tật và hộ khó khăn; tăng cường kiểm soát hàng giả, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Một số ý kiến đề nghị hoàn thiện quy định về công tác dân vận ở cấp xã và cơ chế quản lý chợ trên sông, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Chợ nổi Cái Răng.

Dịp này, thông qua sự vận động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hỗ trợ 25 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn; đồng thời hỗ trợ 1,6 tỷ đồng xây dựng 20 căn nhà Đại đoàn kết thông qua Quỹ Vì người nghèo thành phố./.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí tiếp xúc cử tri tại Đồng Nai Ngày 23/11, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.