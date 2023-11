Ủy viên Bộ Chính trị Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Hưng Yên sau Kỳ họp thứ 6

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Mai Ngoan/TTXVN)

Chiều 30/11, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Ân Thi sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri huyện Ân Thi nêu kiến nghị những vấn đề liên quan đến lĩnh vực thu hồi, bồi thường sau khi thu hồi đất; chế độ chính sách; giáo dục-đào tạo và dạy nghề; môi trường; xây dựng nông thôn mới…

Cử tri cho rằng hiện nay, mức bồi thường hỗ trợ cho người dân có đất và tài sản trên đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng còn thấp, chưa đảm bảo cuộc sống cho người dân có đất bị thu hồi. Do đó, cử tri đề nghị Quốc hội sớm có cơ chế, chính sách nâng mức bồi thường, hỗ trợ người dân có đất và tài sản trên đất bị thu hồi.

Việc mua, bán đất trái thẩm quyền khi phát hiện, cán bộ đã bị xử lý theo quy định của pháp luật, người dân đã mất tiền mua đất nhưng chưa có cơ chế, chính sách đảm bảo giải quyết quyền lợi cho người dân để thực hiện công bằng, bớt thiệt hại.

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị Chính phủ nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội hàng tháng; các bộ ngành Trung ương quan tâm có cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ vốn từ nguồn ngân sách Trung ương để các địa phương có thêm nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Cử tri huyện Ân Thi cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt; thực hiện quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân cho từng công nghệ xử lý đảm bảo có sự thống nhất về giá trên toàn quốc…

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước sự khởi sắc trong phát triển kinh tế-xã hội 11 tháng năm 2023 của tỉnh Hưng Yên nói chung, huyện Ân Thi nói riêng. Trong 11 tháng qua, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt kế hoạch đề ra; GRDP bình quân đầu người đạt 112,3 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước đạt gần 32.000 tỷ đồng, đạt 139,2% dự toán giao. Đến nay, tỉnh có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Thông tin đến cử tri về tình hình an ninh trật tự trên cả nước, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, về cơ bản, tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, nhiều nhiệm vụ, chỉ nêu Quốc hội được thực hiện tốt, một số nội dung vượt chỉ tiêu qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự phục vụ thực hiện các nhiệm vụ phát miên kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước. Tuy nhiên, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật có lúc có nơi vẫn còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Hiện Chính phủ tiếp tục thực hiện các chính sách phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập của người dân; tăng cường nắm sát tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp, ứng xử phù hợp, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa…

Trả lời những kiến nghị của cử tri về việc thu hồi, bồi thường sau khi thu hồi đất, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết nhằm thể chế đầy đủ nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 là “sau khi thu hồi đất thì người dân có đất bị thu hồi phải có chỗ ở, bảo đảm cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ," hiện Chính phủ đã xây dựng dự thảo Luật Đất đai (đến nay đã bảo cáo Quốc hội khóa XV tại các Kỳ họp thứ 5, 6 và đang tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Luật để xem xét, thông qua tại Kỳ họp lần sau), trong đó quy định: đa dạng hình thức bồi thường bằng tiền, đất, nhà ở; giá đất tính bồi thường là giá đất cụ thể theo nguyên tắc thị trường; giá đất thu tiền tại nơi định cư là giá đất theo bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành; các khoản hỗ trợ như hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, hỗ trợ tái định cư…

Khẳng định việc hỗ trợ đào tạo nghề là một trong những hợp phần cơ bản, quan trọng của chính sách việc làm, tạo điều kiện giúp người lao động nâng cao tay nghề, giảm tỷ lệ thất nghiệp, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết điều này đã được thể hiện trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách của Nhà nước về hỗ trợ đào tạo nghề, nổi bật là thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 52/2023/TT-BTC ngày 8/8/2023. Một trong những nội dung nổi bật của Thông tư này là cơ chế hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đối với đề nghị nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội hằng tháng, theo Bộ trưởng Tô Lâm, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng 50 bộ máy vi tính cho các trường học trên địa bàn huyện Ân Thi. (Ảnh: Mai Ngoan/TTXVN)

Theo nội dung Dự thảo, Bộ đề xuất hai phương án nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội. Phương án một, nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng, mức này tương đương 33% chuẩn nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025. Phương án hai, nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng từ 360.000 đồng lên 750.000 đồng, tương đương 50% chuẩn nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025...

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổng hợp, tham mưu với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo, kịp thời chuyển tải tới các cơ quan chức năng của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, các sở, ngành tỉnh Hưng Yên nói chung, Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi nói riêng xem xét trả lời, giải quyết và sớm thông báo kết quả đến các cử tri theo đúng thủ tục, quy trình quy định của pháp luật.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền, sở, ngành và địa phương, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chủ động có văn bản trả lời, kịp thời gửi tới các cử tri có kiến nghị, đồng thời gửi các đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên và các cơ quan chức năng thực hiện chức năng giám sát.

Dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã tặng 50 bộ máy vi tính cho các trường học trên địa bàn huyện Ân Thi./.