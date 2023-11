Viêm gan virus - "Sát thủ thầm lặng" gây ung thư gan, xơ gan

Các đại biểu tham dự Hội thảo. (Ảnh:T.G/Vietnam+)

Do không có triệu chứng nên viêm gan virus được coi như "sát thủ thầm lặng" âm thầm hủy hoại sức khỏe con người. Nếu người bệnh không được phát hiện và điều trị kịp thời, viêm gan virus B và C có thể dẫn đến xơ gan và ung thư gan, xấu nhất là tử vong.

Phó giáo sư Nguyễn Công Long, Giám đốc Trung tâm Tiêu hoá-Gan mật (Bệnh viện Bạch Mai) nhấn mạnh như vậy tại Hội thảo Cập nhật xử trí ung thư gan và các biến chứng do xơ gan do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức ngày 25/11.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trên Thế giới hiện nay có hơn 330 triệu ca viêm gan B, viêm gan C, mỗi năm đều tăng 3 triệu ca mới, số ca tử vong báo động ở mức 1.1 triệu ca/năm.

Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ viêm gan cao nhất khu vực Đông Nam Á, ước tính khoảng 15-26% dân số. Số ca mắc mới và tử vong hằng năm đều trên 25 nghìn trường hợp

Phó giáo sư Nguyễn Công Long cho biết hiện nay tỷ lệ các bệnh về gan mật như ung thư gan, xơ gan và các biến chứng do xơ gan ngày càng tăng. Tại Trung tâm Tiêu hoá-Gan mật (Bệnh viện Bạch Mai) hàng ngày đều tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị biến chứng xơ gan và ung thư tế bào gan đến khám, chẩn đoán và điều trị. Đáng lưu ý, các bác sỹ tiếp nhận nhiều bệnh nhân tới khám trước đó hầu như không có triệu chứng nhưng khi đến viện đã ở giai đoạn muộn. Đặc biệt, nhiều trường hợp dưới 30 tuổi đã mắc bệnh.

Phó giáo sư Long phân tích nguyên nhân dẫn tới xơ gan, ung thư gan của người Việt Nam gia tăng là do viêm gan virus B và C.

Phó giáo sư Nguyễn Công Long, Giám đốc Trung tâm Tiêu hoá-Gan mật (Bệnh viện Bạch Mai). (Ảnh: T.G/Vietnam+)



Việt Nam nằm trong các quốc gia có tỷ lệ người mắc viêm gan virus B cao. Hiện nay, ước tính 8-10% dân số, đồng nghĩa với việc có 8 đến 10 triệu người dân mang trong mình căn bệnh này.

Viêm gan virus là thủ phạm dẫn đến xơ gan, ung thư gan. Nhiều trường hợp bệnh nhân bị đau tức hạ sườn mới tìm đến bệnh viện khám. Khi đó gan đã tổn thương, khối u to và làm xét nghiệm đều dương tính virus viêm gan B, virus viêm gan C. Có gia đình có nhiều người cùng mắc ung thư gan do viêm gan virus B gây ra.

Bác sỹ Long khuyến cáo những người bị viêm gan virus B, C cần phải theo dõi định kỳ từ 3 tới 6 tháng. Với các trường hợp viêm gan virus có xơ gan, thời gian khám sàng lọc cần tuân thủ theo chỉ định của bác sỹ như siêu âm ổ bụng, xét nghiệm máu để phát hiện các tổn thương ung thư gan sớm, từ đó giúp kéo dài cuộc sống của người bệnh.

Ngoài ra, nhiều người lạm dụng rượu kết hợp với viêm gan virus khiến tình trạng gan bị phá hủy ngày càng tăng. Có nhiều trường hợp xơ gan biến chứng chảy máu thực quản do lạm dụng rượu.

Bên cạnh đó, gánh nặng bệnh tật từ thừa cân, béo phì ngày càng tăng. Thức ăn nhanh, thực phẩm nhiều dầu mỡ, lười vận động gây ra béo phì. Người béo thường đi kèm gan nhiễm mỡ, rối loạn chuyển hóa gây viêm gan nhiễm mỡ không do rượu.

Hiện, ung thư gan vẫn là bệnh ung thư đứng số 1 ở đối tượng nam giới về tỷ lệ mắc và tử vong tại Việt Nam. Với những bệnh nhân mắc ung thư gan, xơ gan chi phí điều trị tốn kém do thuốc đắt đỏ, các loại thuốc mới kéo dài cuộc sống chưa lâu. Nhiều bệnh nhân không có triệu chứng rõ rệt nhưng khi đến viện khám bệnh đã ở giai đoạn muộn. Vì vậy, theo bác sỹ Long, việc sàng lọc trên đối tượng nguy cơ cao là chìa khóa giải quyết nguy cơ trở nặng, tử vong của bệnh lý ung thư gan, xơ gan.

Ngoài ra, để phòng các bệnh lý về gan, bác sỹ Long khuyến cáo tiêm vaccine ngừa viêm gan B, thay đổi lối sống tránh thừa cân béo phì, hạn chế bia rượu, tăng cường luyện tập thể dục thể thao.

Tại Việt Nam, theo GLOBOCAN 2020, ung thư gan là bệnh ung thư có tỷ lệ mắc mới hàng năm cao nhất với 26.418 trường hợp. Tỷ lệ tử vong do căn bệnh này gần tương đương số người mắc mới với 25.272 ca. Nguyên nhân ung thư liên quan với viêm gan virus B, C, xơ gan do rượu, nhiễm độc tố aflatoxin.../.