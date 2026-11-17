Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng “0” (AZEC) lần thứ 4.

Sáng 17/11, tại Manila, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng “0” (AZEC) lần thứ 4./.