Vĩnh Phúc bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh đối với Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Duy Thành

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII. (Nguồn: xaydungchinhsach.chinhphu.vn)

Ngày 25/4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung chuyên đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, tại kỳ họp, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có mặt đã biểu quyết chấp thuận cho ông Đinh Ngọc Khoa thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do chuyển công tác về nơi khác do sự điều đồng, phân công của cơ quan có thẩm quyền (ông Khoa hiện là Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân, Bộ Công an, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại kỳ họp 40 ngày 23-24/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật cảnh cáo Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026 và 19 thành viên, trong đó có ông Đinh Ngọc Khoa).

Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan; bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Lê Duy Thành; bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Lê Duy Thành và ông Phạm Hoàng Anh, do những người này vi phạm pháp luật, bị bắt tạm giam.

Tháng 3/2024, cả ba lãnh đạo chủ chốt nêu trên của tỉnh Vĩnh Phúc bị bắt giữ trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn với cáo buộc nhận hối lộ.

Tại kỳ họp thứ 14, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã thảo luận, biểu quyết thông qua 4 nghị quyết chuyên đề gồm Nghị quyết về tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023-2025; Nghị quyết về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 31 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới; Nghị quyết phê duyệt kinh phí tặng quà một lần cho gia đình chính sách, cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024)./.

Ủy ban Kiểm tra TW đề nghị xem xét kỷ luật một số tổ chức đảng, đảng viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.