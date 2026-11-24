Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có bài viết đề cập đến một trong những bài học quan trọng nhất từ một sáng kiến tiên phong, đưa Việt Nam, cùng với Canada, trở thành một trong những quốc gia đầu tiên thử nghiệm các chỉ số dựa trên khung vận hành của WHO về xây dựng hệ thống y tế có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và phát thải carbon thấp.



Với nhan đề “Việt Nam góp phần định hình khuôn khổ toàn cầu về các hệ thống y tế có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và phát thải carbon thấp,” bài viết chia sẻ trường hợp tại một cơ sở y tế ở tỉnh miền núi Điện Biên, các nhân viên thường xuyên phải chuẩn bị ứng phó với lũ quét, sạt lở đất, mưa lớn cực đoan và tình trạng nguồn nước uống bị ô nhiễm sau thiên tai.

Các kế hoạch khẩn cấp đã được thiết lập, cơ sở hạ tầng được củng cố, và đội ngũ nhân viên y tế hiểu rõ những rủi ro mà thời tiết cực đoan có thể gây ra đối với các dịch vụ y tế. Tuy nhiên, nhiều hoạt động trong số này trước đây chưa được ghi nhận, thậm chí chưa được nhìn nhận là các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực y tế.

Đây trở thành một trong những bài học quan trọng nhất từ một sáng kiến tiên phong, đưa Việt Nam, cùng với Canada, trở thành một trong những quốc gia đầu tiên thử nghiệm các chỉ số dựa trên khung vận hành của WHO về xây dựng hệ thống y tế có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và phát thải carbon thấp. Mục tiêu của sáng kiến này là hỗ trợ các quốc gia đo lường tiến độ, xác định những khoảng trống và đẩy nhanh các hành động cần thiết.



Thời gian qua, WHO nhận định biến đổi khí hậu đang tác động trực tiếp đến sức khỏe, cơ sở hạ tầng y tế và công tác cung cấp dịch vụ y tế trên toàn thế giới. Trong nỗ lực tăng cường khả năng chống chịu và cắt giảm lượng khí thải, các quốc gia cần những công cụ thiết thực để đánh giá tiến độ và xác định các ưu tiên hành động. Khung chỉ số của WHO được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu này.



Về lý do lựa chọn Việt Nam, WHO giải thích quyết định này phản ánh cả tính dễ bị tổn thương trước vấn đề biến đổi khí hậu, cũng như vai trò tiên phong của Việt Nam trong các vấn đề về khí hậu và sức khỏe.

Việt Nam đã xây dựng một nền tảng chính sách vững chắc thông qua các sáng kiến như Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành y tế giai đoạn 2019-2030, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, cùng cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Bộ Y tế Việt Nam cũng tích cực phối hợp với các đối tác nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu trong toàn ngành y tế. Do đó, chương trình thí điểm này không chỉ tạo cơ hội đánh giá tiến độ thực hiện tại Việt Nam, mà còn giúp đảm bảo rằng khung hướng dẫn này thực sự hiệu quả trong điều kiện thực tế trước khi được triển khai rộng rãi trên toàn cầu.



Chương trình thí điểm đã đánh giá 20 chỉ số bao gồm khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và giảm thiểu khí nhà kính, thông qua việc xem xét các chính sách, thực hiện khảo sát tại các tỉnh, tham vấn chuyên gia và khảo sát thực địa ở Điện Biên, Cần Thơ và Gia Lai. Kết quả cho thấy những tiến bộ đáng khích lệ, đồng thời cũng chỉ ra các cơ hội quan trọng để cải thiện.



Đại diện WHO tại Việt Nam, Tiến sỹ Angela Pratt đánh giá: “Điều gây ấn tượng mạnh nhất với chúng tôi không chỉ là những gì chương trình thí điểm đo lường được, mà là những thông tin mà chương trình hé lộ. Trên khắp Việt Nam, đã có nhiều hoạt động góp phần xây dựng các dịch vụ y tế có khả năng chống chịu tốt hơn với biến đổi khí hậu, nhưng các hoạt động này thường chưa được ghi nhận hoặc theo dõi một cách hệ thống. Chương trình thí điểm này cho thấy việc đo lường tiến độ không chỉ đơn thuần là vấn đề trách nhiệm giải trình. Đó còn là cách để làm nổi bật những nỗ lực hiện có, xác định các cơ hội để thực hiện nhiều hơn nữa, đồng thời giúp các quốc gia đưa ra những hành động thông minh hơn dựa trên bằng chứng. Thông qua việc hỗ trợ thử nghiệm các chỉ số này, Việt Nam đang đóng góp quan trọng vào kho tàng kiến thức toàn cầu về cách các quốc gia chuyển đổi từ tham vọng sang hành động, sử dụng bằng chứng để xây dựng các hệ thống y tế được chuẩn bị tốt hơn trước biến đổi khí hậu và bền vững hơn về mặt môi trường.”



Chương trình thí điểm này được thực hiện thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa VADP, WHO, chính quyền các tỉnh, các cơ sở học thuật và các đối tác phát triển. Sáng kiến này cũng đóng góp vào công việc của Liên minh Hành động Chuyển đổi về khí hậu và sức khỏe (ATACH), tổ chức mà Việt Nam là một thành viên.

Chương trình thí điểm nhận được sự hỗ trợ từ quan hệ đối tác giữa Quỹ Prudence (Prudence Foundation) và Quỹ WHO (WHO Foundation), góp phần thúc đẩy các hoạt động của WHO về khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam./.

COP31: Việt Nam chủ động dành nguồn lực để thích ứng với biến đổi khí hậu Phát biểu tại COP31 Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết Việt Nam chủ động dành nguồn lực trong nước cho thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp phát thải thấp.