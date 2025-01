Xuất khẩu của Việt Nam sang Phillippines lần đầu đạt mức trên 6 tỷ USD

Theo số liệu thống kê của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Philippines năm 2024 đạt trên 8,66 tỷ USD, tăng hơn 11% so với năm 2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 6,19 tỷ USD, tăng 20,2% so với năm 2023; nhập khẩu đạt 2,47 tỷ USD, giảm 6,7% so với năm 2023. Xuất siêu của Việt Nam vào thị trường Philippines năm 2024 đạt 3,72 tỷ USD, cao hơn mức kỳ vọng 3,5 tỷ USD đặt ra trước đó.

Đây là những con số vô cùng ấn tượng nếu như nhìn lại cả năm 2022 và 2023, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Philippines chỉ đạt 7,8 tỷ USD.

Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Philippines cho hay đóng góp vào sự tăng trưởng ấn tượng của kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Philippines trong năm 2024, đầu tiên phải kể đến là mặt hàng gạo với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2,6 tỷ USD, tăng 48,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Một số mặt hàng khác có kim ngạch xuất khẩu lớn bao gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt gần 393 triệu USD; clanke và xi măng đạt gần 319 triệu USD; càphê đạt trên 288,5 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt gần 212,3 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt trên 200,4 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 186,6 triệu USD; hàng dệt may đạt trên 138,2 triệu USD; thủy sản đạt 108,2 triệu USD; giầy dép các loại đạt 107,2 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch trên 50 triệu USD đến dưới 100 triệu USD bao gồm sắt thép các loại đạt trên 94,6 triệu USD; sản phẩm hóa chất đạt gần 79,7 triệu USD; sản phẩm từ sắt thép đạt gần 73,2 triệu USD; sản phẩm từ chất dẻo đạt trên 67,2 triệu USD; xơ, sợi dệt các loại đạt trên 80,6 triệu USD; dây điện và dây cáp điện đạt 64,4 triệu USD.

Ngoài ra, một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn bao gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; kim loại thường; dây điện và dây cáp điện và hàng thủy sản./.