Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Đảng bộ và nhân dân Bắc Kạn. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Tối 29/12, tỉnh Bắc Kạn đã trọng thể tổ chức kỷ niệm 20 năm tái thành lập tỉnh (1/1/1997-1/1/2017) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh gửi lẵng hoa chúc mừng.Sau 20 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tăng trưởng GRDP bình quân trên 10%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 1.280 USD, tăng gần 15 lần so với năm 1997.Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, làm thay đổi đáng kể diện mạo đô thị và nông thôn. Các lĩnh vực an sinh xã hội thường xuyên được cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được quan tâm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn duy trì ổn định.Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, nhất là ở cơ sở, các thôn bản vùng sâu, vùng xa thường xuyên được tăng cường. Xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo đạt kết quả tích cực, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện...Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định trong điều kiện một tỉnh có xuất phát điểm rất thấp, khó khăn bậc nhất cả nước thì những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đạt được là rất đáng trân trọng và tự hào.Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, chủ động nắm bắt cơ hội, phát huy các lợi thế so sánh, có quyết tâm và giải pháp đột phá để rút ngắn khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Bắc Kạn cần có kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể để khai thác, phát huy thế mạnh phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng, nông lâm nghiệp và phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng của tỉnh.Theo Phó Thủ tướng, Bắc Kạn cần chú trọng phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, làm tốt chính sách đối với gia đình có công với cách mạng, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.Tỉnh cần thực hiện hiệu quả các Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều và xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.Phó Thủ tướng lưu ý Bắc Kạn tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến rõ rệt trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, cải thiện thứ hạng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh. Tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 35 của Chính phủ, tăng nhanh số lượng doanh nghiệp, thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng thu ngân sách nhà nước.Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu tỉnh Bắc Kạn tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, củng cố niềm tin của cán bộ, Đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần tích cực vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Đảng bộ và nhân dân Bắc Kạn. Nhân dịp này, tỉnh cũng đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho di tích lịch sử ATK Chợ Đồn./.