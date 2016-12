Tàu lặn không người lái. (Nguồn: philstar.com)

Tờ The Diplomat của Anh ngày 29/12 có bài viết cho rằng vụ hải quân Trung Quốc thu giữ thiết bị lặn không người lái (UUV) của hải quân Mỹ ở Biển Đông vừa qua là sự việc chưa từng có tiền lệ và điều này báo hiệu cho những vụ việc tương tự trong tương lai, bởi cả Washington lẫn Bắc Kinh đang sử dụng ngày càng nhiều các hệ thống không người lái trên vùng biển này.Theo Đài RFI, với hành động bị xem là vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), Bắc Kinh muốn áp đặt những giới hạn lên các hoạt động giám sát của Mỹ ở Biển Đông.Vụ việc trên xảy ra vào lúc cả quân đội Mỹ lẫn Trung Quốc đang sử dụng ngày càng nhiều hệ thống không người lái ở Biển Đông cũng như trên Biển Hoa Đông. Theo The Diplomat, quân đội Mỹ vẫn thường sử dụng UUV để thu thập các dữ liệu về đại dương. Trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông gia tăng, Mỹ tiến hành ngày càng nhiều các chuyến bay do thám bằng máy bay không người lái (UAV) trên vùng biển này.Trong khi đó, quân đội Trung Quốc cũng đã mở rộng việc sử dụng các hệ thống không người lái, không chỉ nhằm do thám mà còn để thiết lập sự hiện diện thường trực ở các vùng biển đang tranh chấp. Ngoài UAV, quân đội Trung Quốc còn triển khai một số UUV và đang nỗ lực phát triển tàu mặt nước không người lái (USV).Cũng theo nguồn tin trên, gần đây Trung Quốc đã có nhiều bước tiến đáng kể trong việc phát triển các loại UAV tối tân hơn, kể cả với khả năng tàng hình./.