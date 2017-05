Cử tri Hàn Quốc đi bầu cử. (Nguồn: Reuters)

Việc phát tán các thông tin giả, tin thất thiệt đang nổi lên là một trong những vấn nạn nhức nhối nhất, có thể tác động tới kết quả cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc diễn ra ngày 9/5.Theo số liệu của Văn phòng Công tố tối cao Hàn Quốc, tính đến ngày 1/5 vừa qua, số người bị cáo buộc phát tán tin giả là 85 người (tương đương 32%) trong tổng số 264 người bị truy tố do vi phạm các quy định liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống năm nay.Nếu so với cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2012, số người bị truy tố vì phát tán tin giả tăng tới 81%, trong khi số người bị truy tố các tội danh liên quan tới vi phạm luật bầu cử nói chung tăng 36%.Trong khi đó, Ủy ban Bầu cử quốc gia Hàn Quốc (NEC) cho biết tính đến ngày 6/5 vừa qua, hơn 38.000 trường hợp đã bị phát hiện vi phạm luật bầu cử trực tuyến. Số vụ phát tán tin giả mạo lên tới hơn 24.000 vụ, nhiều hơn gấp 6 lần so với cuộc bầu cử năm 2012.Các hành vi sai phạm khác liên quan tới cuộc bầu cử Tổng thống năm nay bao gồm phá hoại các cơ sở vận động tranh cử của các ứng cử viên, cung cấp tài chính trái phép cho các ứng cử viên được ủng hộ, hoặc lôi kéo cử tri... Tính đến ngày 8/5, gần 600 người đã bị điều tra do có các hành động phá hoại nói trên.Theo luật pháp Hàn Quốc, những đối tượng bị kết tội phá hoại chiến dịch tranh cử tổng thống có thể đối mặt với mức án 2 năm tù giam hoặc khoản tiền phạt 3.500 USD./.