Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk gày 19/4 đã tới một văn phòng công tố ở thủ đô Warsaw của Ba Lan với vai trò nhân chứng trong cuộc điều tra 2 cựu lãnh đạo công tác phản gián quân đội bị cáo buộc lạm quyền.Phát biểu trước báo giới sau quá trình cho lời khai kéo dài hơn 9 giờ, ông Tusk đã từ chối tiết lộ các thông tin liên quan, song cho rằng "toàn bộ vụ việc này rõ ràng mang động cơ chính trị".Cựu Thủ tướng Ba Lan cũng nhấn mạnh ông sẵn sàng hợp tác để làm sáng tỏ vấn đề. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo sẽ sử dụng quyền miễn trừ trong Liên minh châu Âu (EU) nếu nhận thấy cuộc điều tra cố tình gây khó dễ việc ông thực hiện cương vị Chủ tịch EC.Văn phòng công tố vùng tại Vácsava xác nhận ông Donald Tusk được triệu tập với vai trò nhân chứng trong cuộc điều tra nhằm làm rõ cáo buộc lạm quyền của các thành viên trong ban lãnh đạo Cơ quan chống phản gián quân đội Ba Lan (SKW), do kết quả hợp tác của cơ quan này với một cơ quan an ninh nước ngoài không nhận được sự phê chuẩn của Thủ tướng Ba Lan tại thời điểm đó là ông Donald Tusk.Trong khi đó, truyền thông Ba Lan đưa tin cuộc điều tra trên tập trung vào 2 tướng lĩnh quân đội Janusz Nosek và Piotr Pytel thuộc SKW, với cáo buộc lạm dụng chức vụ hợp tác với Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) khi chưa được ủy quyền.Trước đó, SKW và FSB đã phối hợp điều tra vụ tai nạn máy bay xảy ra ngày 10/4/2010 gần thành phố Smolensk ở Nga, khiến Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski, cùng vợ, và hơn 90 quan chức cấp cao, cũng như phi hành đoàn thiệt mạng./.