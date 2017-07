Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp nguyên Tổng thống Mexico Carlos Salinmas de Gortari nhân chuyến thăm Việt Nam. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chiều 17/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp nguyên Tổng thống Mexico Carlos Salinas de Gortari đang có chuyến thăm Việt Nam.Chào mừng nguyên Tổng thống Carlos Salinas de Gortari sang thăm Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Nhà nước và nhân dân Mexico về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội đạt được, đặc biệt là trong thời gian Ngài Carlos Salinas de Gortari lãnh đạo đất nước, góp phần quan trọng vào việc nâng cao vai trò và vị thế của Mexico ở khu vực và trên trường quốc tế.Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Mexico cả trên bình diện song phương và đa phương. Chủ tịch nước vui mừng trước đà phát triển của quan hệ hai nước, nổi bật là kim ngạch thương mại hai chiều năm 2016 đạt 2,37 tỷ USD, tăng hơn 10 lần so với năm 2006. Hai bên duy trì triển khai hiệu quả cơ chế tham khảo chính trị giữa Bộ Ngoại giao và thiết lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác Kinh tế, Thương mại và Đầu tư ; hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, WTO, APEC, TPP, Diễn đàn hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh...Về tiềm năng mở rộng quan hệ song phương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy tăng cường trao đổi chuyến thăm cấp cao, cấp bộ, ngành, địa phương. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chuyển tới Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto lời mời thăm Việt Nam và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị hai bên cần sớm triển khai hoạt động thường xuyên Ủy ban hỗn hợp về hợp tác Kinh tế, Thương mại và Đầu tư nhằm thống nhất xác định các lĩnh vực, phương thức hợp tác song phương; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thông qua đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tiến hành xúc tiến thương mại và tiếp cận thị trường của nhau.Trên bình diện đa phương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác quốc tế và liên khu vực; đề nghị Mexico ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, ủng hộ ứng cử viên Việt Nam vào chức vụ Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017-2021.Nguyên Tổng thống Mexico Carlos Salinas de Gortari vui mừng sang thăm Việt Nam, đất nước có nhiều điểm tương đồng với Mexico về truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời; chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội to lớn của Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong công cuộc đổi mới; đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm của Mexico trong quá trình phát triển đất nước.Ngài Carlos Salinas de Gortari bày tỏ ngưỡng mộ nhân dân Việt Nam có tinh thần anh dũng, kiên cường trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước trở thành quốc gia luôn yêu chuộng hòa bình, mong muốn thịnh vượng cho tất cả các dân tộc.Bày tỏ đồng tình với những ý kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương, nguyên Tổng thống Carlos Salinas de Gortari cho rằng Mexico và Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển quan hệ lên tầm cao mới, sự kiện Việt Nam là nước chủ nhà của Năm APEC 2017 sẽ là cơ hội để hai nước thắt chặt quan hệ trên nhiều lĩnh vực./.