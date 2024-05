Thủ tướng: Chỉ bàn làm, không bàn lùi trong triển khai dự án trọng điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì phiên họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 8/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo.

Phiên họp được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu Trụ sở Chính phủ với 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố; đại diện các Ban quản lý dự án, các tập đoàn kinh tế Nhà nước, các nhà đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu xây lắp.

Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ trong triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, nhất là trong việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng, đất lúa; khai thác mỏ vật liệu xây dựng, thí nghiệm sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp; công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật; tình hình thi công tại các công trường…

Nhiều địa phương đã tích cực triển khai và bàn giao mặt bằng để thi công các công trình. Tuy nhiên, việc triển khai tại một số địa phương còn chưa đạt so với yêu cầu. Công tác giải phóng mặt bằng tại dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận còn chậm.

Việc di dời các đường điện cao thế còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công đối với các đoạn tuyến phải xử lý nền đất yếu và Dự án Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025.

Về vật liệu xây dựng thông thường, phần lớn đáp ứng nhu cầu cho các dự án; tuy nhiên tại một số dự án vẫn chưa hoàn thành thủ tục để khai thác mỏ. Mặt khác công suất khai thác các mỏ cũng không đáp ứng yêu cầu vật liệu cho san lấp, đắp nền, nhất là tại các dự án thành phần Đường bộ Cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Chí Thạnh-Vân Phong, Cần Thơ-Cà Mau; các dự án thành phần 2, 3 đường Vành đai 4 Hà Nội.

Về khai thác cát biển, đến nay, nhà thầu đã hoàn tất các thủ tục khảo sát, lập hồ sơ đăng ký khu vực và khối lượng khai thác.

Các nhà thầu tận dụng thời tiết thuận lợi, tích cực triển khai thi công các Dự án Cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, tiến độ cơ bản bám sát kế hoạch; riêng dự án Cần Thơ-Cà Mau, Biên Hòa-Vũng Tàu, đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận chậm so với kế hoạch do thiếu nguồn vật liệu đắp và chưa đủ mặt bằng thi công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì phiên họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tiến độ triển khai thi công tại các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hưng Yên, Long An, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, An Giang, Hà Giang, Đồng Tháp bám sát yêu cầu; các tỉnh còn lại tiến độ chưa đạt yêu cầu do các vướng mắc về mặt bằng thi công cũng như nguồn vật liệu đắp.

Tỉnh Bắc Ninh còn 1 gói thầu thuộc dự án Vành đai 4 Hà Nội chưa lựa chọn xong nhà thầu. Tỉnh Hòa Bình, Tiền Giang chậm trong tổ chức triển khai lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, lựa chọn nhà thầu dự án Hòa Bình-Mộc Châu, Cao Lãnh-An Hữu.

Đặc biệt, đối với Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, các dự án thành phần cơ bản đáp ứng tiến độ; trong đó gói thầu nhà ga hành khách đang thi công phần bêtông cốt thép bảo đảm tiến độ yêu cầu, phấn đấu đến tháng 9/2024 chuyển sang lắp dựng kết cấu thép mái. Các gói thầu đường cất hạ cánh, tuyến giao thông kết nối đang triển khai đáp ứng tiến độ đề ra. Dự án nhà ga hành khách T3 Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đang triển khai thi công bám sát tiến độ đề ra…

Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, ngành và địa phương sau cuộc họp lần thứ 10 Ban Chỉ đạo đã chủ động, tích cực, phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”; các chủ đầu tư, nhà thầu, các kỹ sư, công nhân, người lao động tiếp tục nỗ lực tổ chức thi công với quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa," "ăn tranh thủ ngủ khẩn trương," thi công “3 ca 4 kíp," làm việc cả thứ 7, chủ nhật để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Nhắc lại mục tiêu Đại hội XIII của Đảng là đến năm 2025 cả nước có 3.000km đường bộ cao tốc và đến năm 2030 cả nước có 5.000km đường bộ cao tốc; nhấn mạnh khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, thời gian còn lại chỉ có 7 tháng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, triển khai các nhiệm vụ để các dự án được triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ-mỹ thuật, an toàn, bảo đảm môi trường, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cho rằng giải phóng mặt bằng có tính chất quyết định tiến độ các dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương huy động toàn bộ hệ thống chính trị, phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh thi công các khu tái định cư; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực (EVN) để đẩy nhanh tiến độ di dời đường điện cao thế.

Đại diện các bộ, ngành tham dự phiên họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đặc biệt, các địa phương liên quan khẩn trương rà soát, hướng dẫn các nhà thầu thi công hoàn thiện thủ tục thu hồi vật liệu san lấp; bổ sung mỏ theo cơ chế đặc thù; nghiên cứu tăng công suất và hoàn tất các thủ tục để đưa các mỏ vật liệu vào khai thác; điều phối nguồn vật liệu nhằm bảo đảm nguồn đất đắp phục vụ thi công dự án.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành các thủ tục cho các dự án chuẩn bị đầu tư; rà soát việc phân bổ vốn cho các dự án báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nếu có vướng mắc và đề xuất phương án, giải pháp xử lý; đảm bảo cuộc sống người dân bị ảnh hưởng và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng."

Các bộ, ngành liên quan khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc thủ tục liên quan vốn vay nước ngoài; cử các đoàn công tác xuống phối hợp với các địa phương xử lý ngay các vướng mắc, hạn chế. Các nhà thầu “đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện," thi công các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ-mỹ thuật, an toàn, bảo đảm môi trường.

Với tinh thần “bàn làm, không bàn lùi," Thủ tướng mong muốn các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu phát huy tinh thần tích cực, chủ động, vào cuộc kịp thời; các nhà thầu, tư vấn, nhà thầu giám sát, nhà thầu thi công phát huy tinh thần vì nước, vì dân; nhân dân cùng vào cuộc để ít nhất, phải đảm bảo và phấn đấu vượt tiến độ các dự án từ 3 đến 6 tháng.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phấn đấu tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích, có các công trình chào mừng Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024); 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024); 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025)…

Nhân dịp này, nhằm thúc đẩy tiến độ thi công đường dây 500kV mạch 3 đúng kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng, bàn giao hành lang tuyến để chủ đầu tư thực hiện công tác rải, kéo dây dẫn; khẩn trương phải di dời tái định cư và thực hiện các thủ tục tái định cư cho các hộ dân; đảm bảo an toàn hành lang tuyến để đóng điện công trình trong tháng 6/2024./.

Thủ tướng chủ trì họp BCĐ các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông Chiều 8/5/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia ngành giao thông vận tải chủ trì phiên họp lần thứ 11 của Ban Chỉ đạo.